A seguito dell’acceso scontro notturno nella Casa del Grande Fratello con gli inquilini che hanno messo in dubbio Domenico e Valentina, quest’ultima ha lasciato il programma dopo alcune ore da ospite. Sui social, però, è parsa piuttosto arrabbiata e non ha risparmiato frecciate!

Grande Fratello, Valentina è una furia sui social

L’ingresso di Valentina nella Casa del Grande Fratello durante la puntata di giovedì per un confronto con il compagno Domenico, a detta sua troppo vicino alla gieffina Benedetta, ha generato discussioni dentro e fuori la ‘bolla’ del reality show.

Proprio alcuni inquilini del Grande Fratello hanno insinuato che Domenico abbiano architettato tutto prima dell’avventura di lui nel reality show, solo per farsi notare. Un’accusa pesante che, proprio nelle scorse ore ha scaturito una durissima lite all’interno della Casa con Domenico e Valentina che hanno affrontato coloro che la pensano in questo modo.

Dopo l’accaduto, però, Valentina ha lasciato la Casa del Grande Fratello, dov’era entrata come ospite per capire davvero cosa stesse succedendo. Tornata alla quotidianità, non appena preso il telefono, si è sfogata sui social con un messaggio piuttosto diretto e senza filtri:

“Metto in chiaro che io non ero concorrente e non lo sarei MAI STATA! L’unico motivo era per capire e parlare con DOMENICO! Ma purtroppo il branco non avendo argomenti oltre essere NOIOSI, hanno pensato di attaccarmi! Chi mi attacca poi? Chi sa tutto quello che è successo FUORI!”

Nel suo lungo sfogo dopo l’uscita dalla Casa del Grande Fratello, Valentina ha aggiunto ancora:

“Ragazzi miei svegliatevi. Perché io HO SOLO DIFESO CIÒ CHE CONTINUO A SOSTENERE. LA MIA DIMOSTRAZIONE E QUELLA CHE ORA SONO FUORI! Non ho bisogno di stare in un contesto di gente FALSA! MA SOPRATTUTTO SE AVESSI VOLUTO CAVALCARE L’ONDA LASCIAVO DOMENICO LÌ, LA CAVALCAVA tranquillamente. Invece mi prendo tutta la ME**A!”

Lo sfogo di Valentina, la compagna di Domenico del Grande Fratello

A modo suo dunque Valentina ha nuovamente fatto sentire la sua voce e si è difesa dalle varie accuse che le sono state mosse in questi giorni e nelle ultime ore. Sicuramente questo sarà motivo di argomento durante la prossima puntata del Grande Fratello.

