Per l’estate di Rai 1, l’azienda ha intenzione (secondo i recenti rumor) di preparare delle contromosse per ostacolare Mediaset. Pare sia in arrivo un nuovo game show, in onda per l’estate al posto di Affari Tuoi. Ecco tutti i dettagli emersi…

Su Rai 1 in arrivo un nuovo game show

In attesa dell’avvio della nuova stagione televisiva, tra il ritorno di Ballando con le Stelle e tantissimi altri programmi, c’è grande attesa per Stefano De Martino e la sua guida ad Affari Tuoi per il secondo anno consecutivo. La Rai punta forte su di lui. Questo scalda anche lo “scontro” nella gara degli ascolti con La Ruota della Fortuna, ma non solo. Hit infatti sostiene che ci saranno delle grandi novità per la rete.

LEGGI ANCHE: Katia Ricciarelli in lacrime alla Camera Ardente, l’abbraccio commovente con la figlia di Pippo Baudo (VIDEO)

Secondo quanto si apprende dalla fonte, come ripreso anche da Cinguetterai, in Rai si sarebbe deciso con 10 mesi d’anticipo di proporre per la prossima estate un nuovo game show nell’access prime time del canale. Questo andrà in onda tutte le sere alle 20:00, quando Affari Tuoi sarà in pausa. Techetechetè invece sarà spostato. Ecco quanto emerso:

“In Rai si è già deciso, con 10 mesi di anticipo, di presentare la prossima estate un nuovo game show nell’access prime time di Rai 1. Tutte le sere alle 20:30, quando Affari Tuoi di Stefano De Martino andrà in pausa. Per Techetechetè sarà prevista una nuova collocazione”.

Per ora sono queste le indiscrezioni raccolte, che dovrebbero quindi rinnovare il palinsesto di Rai 1 per la prossima stagione estiva. La rete al momento non ha fatto alcuna comunicazione a riguardo e si tratta, appunto, di voci. Vedremo se queste saranno o meno confermate dall’azienda, che già da settembre è pronta ad attuare le sue mosse per contrastare gli ottimi ascolti registrati da Canale 5 con La Ruota della Fortuna.

Non è ben chiaro di che format si tratti così come non è chiaro nemmeno chi ci sarà alla conduzione. Questo è ancora tutto da decidere e da confermare, per l’appunto. In attesa di nuovi risvolti, per ora la notizia è che Rai 1 a quanto pare vuole rinnovare il suo palinsesto per l’estate.