Nella mattinata di oggi alla Camera Ardente del Teatro delle Vittorie è arrivata Katia Ricciarelli, per rendere omaggio all’ex marito Pippo Baudo. Tra i momenti più significativi, l’abbraccio tra le lacrime con la figlia del noto conduttore, Tiziana.

L’abbraccio tra Katia Ricciarelli e la figlia di Baudo

Questa mattina alla Camera Ardente allestita al Teatro delle Vittorie, è arrivato il feretro di Pippo Baudo. Tra i primi volti del mondo della TV e dello spettacolo a rendergli omaggio con un ultimo saluto c’era anche Mara Venier. La conduttrice, molto legata al collega e amico, era insieme a Katia Ricciarelli. L’ex moglie del presentatore si è mostrata visibilmente scossa dall’accaduto.

La cantante lirica, nonostante la rottura da Pippo Baudo, ha sempre mantenuto con lui un bel rapporto e ogni qualvolta ci fosse possibilità di incontrarsi era come se il tempo non fosse mai passato. Provata dalla notizia, Katia Ricciarelli non ha nascosto la commozione e le lacrime. Specie poi quando ha raggiunto Tiziana, la figlia del presentatore, per un saluto sentito.

Le due si sono prese per mano mentre scambiavano due parole, come mostrato dal video, per poi stringersi in abbraccio sentito e carico di emozione. Lì accanto a loro Mara Venier, sempre vicina a Katia Ricciarelli in questo momento così difficile per lei e per la famiglia di Pippo Baudo.

18 anni di vita insieme non si possono certamente cancellare e questo Katia Ricciarelli l’ha sempre detto, anche quando ha affidato le sue prime parole ad AdnKronos, dopo la scomparsa di Pippo Baudo.

Le immagini mostrate nel video hanno fatto il giro del web in pochi istanti e attirato l’attenzione di diversi utenti, che hanno commentato il momento.

A Katia Ricciarelli, alla figlia Tiziana e a tutta la famiglia rinnoviamo ancora una volta le nostre più sentite condoglianze per la perdita del caro Pippo Baudo.