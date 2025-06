La Rai rivoluziona i programmi del mattino per la prossima stagione televisiva, tutte le news emerse in queste ore

Si iniziano a definire i palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva e stando alle prime indiscrezioni potrebbe esserci una vera rivoluzione per quanto riguarda i programmi del mattino. Ecco cosa potrebbe accadere.

Le news dei programmi Rai

La stagione televisiva sta per concludersi e tutti i più grandi programmi che per tutto l’anno tengono compagnia a milioni di telespettatori stanno per volgere al termine. Tuttavia in casa Rai fervono già i preparativi per la prossima annata e proprio in questi giorni i vertici dell’azienda stanno definendo i palinsesti, che verranno presentati a breve nel corso di una conferenza. In molti si chiedono già cosa accadrà a partire da settembre e senza dubbio non mancheranno tantissime novità e colpi di scena.

In attesa degli annunci ufficiali però in queste ore in rete si sono sparse alcune voci di corridoio, che hanno attirato l’attenzione del web. Stando a quanto riferisce Hit, sembrerebbe che l’azienda stia valutando di mettere in atto una vera rivoluzione, in particolare per quanto riguarda i programmi del mattino. Ma andiamo a scoprire le varie news e quello che potrebbe succedere.

Stando a quanto riferito, la prima novità in casa Rai riguarderebbe Uno Mattina News. Al timone del programma, che andrà in onda a settembre, infatti potrebbero esserci due volti d’eccezione: Giorgia Cardinaletti e Tiberio Timperi. Confermati invece a Uno Mattina Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla. La vera novità però riguarderebbe I Fatti Vostri. Stando a quanto trapelato, a settembre ad affiancare Anna Falchi potrebbe essere nientemeno che Paolo Conticini, che potrebbe dire addio a Cash or Trash.

Attualmente però da parte dei vertici non è giunto ancora alcun commento e bisognerà attendere la presentazione ufficiale dei palinsesti per avere notizie ufficiali e certe sulla prossima stagione televisiva. Quali news attendono il grande pubblico? Lo scopriremo solamente tra qualche giorno.