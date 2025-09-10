Dopo la fine del matrimonio con Francesca Tocca, giunge voce che Raimondo Todaro starebbe frequentando un’ex scelta di Uomini e Donne. Ecco di chi si tratta.

Nuovo flirt per Raimondo Todaro?

Alcuni mesi fa, dopo diverse voci di presunta crisi, Raimondo Todaro e Francesca Tocca hanno annunciato la fine del loro matrimonio. Attualmente i due, pur restando in ottimi rapporti, hanno voltato pagina e proprio la ballerina, durante un’interista a Verissimo, ha raccontato cosa sarebbe accaduto con il suo ex marito. In merito la Tocca ha dichiarato:

“Abbiamo dato tutto noi stessi per cercare di salvare il matrimonio, per il nostro bene, della bambina e anche dei nostri genitori. Ma ci siamo resi conto che ci stavamo facendo del male. Con lui c’è un bene che va oltre. Riconoscere che momentaneamente è meglio lasciare andare è un grande amore. L’abbiamo fatto reciprocamente. Io per lui ci sarò sempre e lui ci sarà sempre per me”.

A oggi dunque il matrimonio tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca è ufficialmente giunto al termine. In questi mesi intanto i due hanno iniziato a rifarsi una vita e solo nelle ultime ore è giunta un’indiscrezione che non è passata inosservata. Stando a quanto ha fatto sapere Deianira Marzano, che ha ricevuto una segnalazione da una follower, Raimondo avrebbe iniziato a frequentare un’ex corteggiatrice ed ex scelta di Uomini e Donne. Di chi stiamo parlando? Nientemeno che di Gaia Gigli. Come in molti ricorderanno, l’ex volto del dating show è stata tra le pretendenti di Daniele Paudice e dopo una conoscenza iniziata davanti le telecamere i due hanno lasciato la trasmissione insieme.

La relazione è però durata una manciata di mesi e da quel momento Gaia ha voltato pagina. Secondo le voci di corridoio, ora, la Gigli avrebbe iniziato a frequentare Todaro. Non sono sfuggite ai più infatti diverse interazioni social, che hanno fatto discutere il web. Al momento tuttavia i due non hanno ancora confermato i gossip e di conseguenza vi invitiamo a prendere le indiscrezioni con le pinze.