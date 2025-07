A distanza di alcuni mesi dalla fine del loro matrimonio, Francesca Tocca e Raimondo Todaro si mostrano di nuovo insieme sui social. Ecco perché e cosa è accaduto.

Francesca Tocca ritrova Raimondo Todaro

Sono trascorsi alcuni mesi ormai da quando Francesca Tocca e Raimondo Todaro, di comune accordo, hanno messo un punto al loro matrimonio. Da quel momento i due ballerini, pur restando in ottimi rapporti, hanno iniziato a voltare pagina e hanno dato il via a un nuovo capitolo della loro vita. Solo qualche tempo fa nel mentre la Tocca, nel corso di un’intervista a Verissimo, ha parlato per la prima volta della rottura con Todaro e, spendendo bellissime parole per il suo ormai ex marito, ha affermato commossa:

“Abbiamo dato tutto noi stessi per cercare di salvare il matrimonio, per il nostro bene, della bambina e anche dei nostri genitori. Ma ci siamo resi conto che ci stavamo facendo del male. Con lui c’è un bene che va oltre. Riconoscere che momentaneamente è meglio lasciare andare è un grande amore. L’abbiamo fatto reciprocamente. Io per lui ci sarò sempre e lui ci sarà sempre per me”.

LEGGI ANCHE: Mario Adinolfi dimesso dopo il malore, cosa è accaduto e come sta

Nelle ultime ore tuttavia è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha sorpreso tutto il web. A distanza di alcuni mesi dalla separazione infatti Francesca Tocca e Raimondo Todaro si sono mostrati di nuovo insieme sui social. Entrambi i ballerini infatti hanno partecipato allo stage di danza della figlia Jasmine e in questa occasione si sono dunque ritrovati. Lo scatto naturalmente ha iniziato a fare in breve il giro del web e non sono mancati i commenti entusiasti dei fan che hanno sempre supportato la Tocca e Todaro.

Francesca e Raimondo dunque, pur non essendo più una coppia, continuano a essere in ottimi rapporti e in queste ore hanno riunito, seppur momentaneamente, la famiglia.