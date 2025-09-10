Una serata emozionante che unisce musicisti italiani, testimonianze familiari e soprattutto omaggi speciali a Mia Martini, con performance dal vivo al Teatro Manzoni di Milano e momenti indimenticabili

Gli organizzatori e la direzione artistica

Milano si prepara ad accogliere la dodicesima edizione di Buon Compleanno Mimì, in programma Sabato 20 Settembre 2025 alle ore 20:45 presso il Teatro Manzoni.

Inoltre, lo spettacolo, patrocinato dal Municipio 3 del Comune di Milano, lo organizza l’Associazione Minuetto Mimì Sarà, Vincenzo Adriani, Leda Bertè, Olivia Bertè e Manuela Savini Bertè, con la direzione artistica di Giancarlo Del Duca e Vincenzo Adriani.

Buon compleanno Mimì diventa un’occasione speciale per celebrare i trent’anni dalla scomparsa di Mia Martini, una delle voci più intense, amate e significative della musica italiana.

Gli artisti e le loro esibizioni

Durante la serata condotta da Luisa Corna, saliranno sul palco grandi artisti del panorama della musica italiana: Anna Tatangelo, Arisa, BigMama, Cioffi, Ermal Meta, La Rappresentante di Lista, Luisa Corna, Nina Zilli e Settembre. Inoltre, ciascuno interpreterà un brano di Mia Martini e alcuni brani del proprio repertorio.

Ricordi familiari e accompagnamento musicale

Le sorelle di Mimì, Leda e Olivia Bertè, e la nipote Manuela Savini Bertè, arricchiranno la serata con ricordi, aneddoti personali e immagini esclusive che ripercorreranno momenti privati e pubblici della grande interprete.

Il tutto sarà accompagnato dalla band guidata da Luca Colombo, con Alex Polifrone (batteria), Paola Zadra (basso), Alberto Orsi (chitarra), Ettore Gianni (chitarra), Stefano Gentilini (tastiere e programmazione).

Lo spettacolo andrà in diretta su Radio Italia a partire dalle ore 20:45.

Infine, i biglietti sono disponibili su TicketOne e presso la biglietteria del Teatro Manzoni.

Il ricavato dell’evento sosterrà i progetti dell’Associazione Minuetto Mimì Sarà, impegnata nel mantenere viva la memoria artistica e umana di Mia Martini.

A cura di Mario Altomura

Leggi anche: Il vino sfida i confini, l’innovazione tra I.A. blockchain e spazio