Oggi pomeriggio a Verissimo Raimondo Todaro ha smentito tutti i gossip emersi in questi mesi e svelato il rapporto con Francesca Tocca e un ipotetico ritorno in futuro.

Raimondo Todaro smentisce i gossip

Questo pomeriggio a Verissimo Raimondo Todaro ha avuto modo di parlare a lungo del suo rapporto con Francesco Tocca. In questi mesi, dopo la rottura con la ballerina, sono emerse diverse indiscrezioni su presunti flirt e presunti tradimenti. Oggi da Silvia Toffanin però lui ha smentito tutto.

“La vita procede da separati. Un ritorno? No, è la seconda volta che ci lasciamo. Io penso che se la prima e la seconda volta non ha funzionato, evidentemente non andava. Ne prendo atto e non c’è altra possibilità. Ho la serenità di dire di averci provato, facendo l’impossibile. Ho la serenità di non avere rimorsi e rimpianti”, ha esordito Raimondo Todaro.

L’ex prof di Amici ha aggiunto: “Cosa è successo? Posso dire le mie sensazioni. Io non la vedevo felice. Tornavo a casa e sorrideva poco. Quando non riesci più in questo, significa che si è sbagliato in qualcosa. Questo ha spento anche me. È stata una cosa lenta, non c’è un vero motivo e con molta serenità ci siamo detti che era arrivato il momento di lasciarci. Abbiamo passato una vita insieme tra lavoro e vita privata. Ci diciamo tutto sempre. La gelosia non c’entra da parte di nessuno dei due. Non c’entrano i gossip emersi di tradimenti o flirt, non c’entra nulla”.

Raimondo Todaro ha aggiunto che forse sono cambiato le cose. È convinto di aver fatto degli errori anche lui come tutti: “Dirti cosa non so. Ma ho la consapevolezza di dire che ho dato tutto quello che potevo. Poi non avevo più benzina per portare avanti il rapporto. Lei è una ragazza splendida, ma ha un carattere particolare, con le sue fragilità. Non mi sentivo più la forza di portare avanti la relazione”.

“Bisogna guardare avanti e pensare che ci sono nuove possibilità. Ho un lavoro che amo, che mi aiuta a non pensare a niente sotto tutti i punti di vista”, ha aggiunto nel corso dell’intervista.

Le dichiarazioni di Todaro su un ritorno di fiamma

Poco dopo Raimondo Todaro ha visto le parole di Francesca Tocca a Verissimo e lui dopo un sorriso ha concordato, spiegando che c’era un viversi, parlarsi poco.

“Abbiamo un ottimo rapporto e una figlia insieme, quest’estate abbiamo fatto una vacanza insieme. Siamo importanti entrambi l’uno per l’altra. Condividiamo tanto insieme e mi sento legato a lei. Non abbiamo avviato pratiche di separazione, non mi serve un avvocato per dirlo, almeno non ora.

Lei lascia aperta una porta? Non so cosa pensa lei, io su certe cose sono più razionale nelle cose. Già una prima e seconda rottura sono difficili da superare. Da questo punto di vista ho un pensiero diverso dal suo”.

Prima di concludere la parte sulla vita sentimentale, Raimondo Todaro ha detto che oggi è single e nessun ritorno di fiamma con Francesca Tocca. Di avere provato ma ancora non è il momento e di non pensarci molto e di focalizzarsi sulla sua bambina e sul suo lavoro.