Una notizia arrivata all’improvviso che ha riempito di gioia i sudditi e i fan: è in arrivo un altro royal baby! Rania di Giordania sta per diventare nonna per la terza volta, sua figlia, la principessa Iman, è infatti incinta per la seconda volta. Ma ecco tutti i dettagli di questa gravidanza tenuta sino a oggi segretissima.

Rania di Giordania nonna per la terza volta: l’annuncio della figlia

Rania Di Giordania sta per diventare nonna per la terza volta. Sua figlia, la principessa Imam, è infatti incinta del secondo figlio, gravidanza sino a ora tenuta segreta. A darne l’annuncio la stessa Regina con un dolcissimo post su Instagram: “Nuova gioia in arrivo… Congratulazioni a Iman, Jameel e la mia cara Amina che sarà la sorella maggiore. Che Dio ti tenga al sicuro e completi la tua vita al meglio, Signore. Il club dei nipoti sta crescendo, e non potremmo essere più felici per Iman, Jameel e presto la sorella maggiore Amina!” Nella foto postata da Rania di Giordania si vedono proprio la principessa Iman e il marito che tiene in braccio la primogenita, Amina, che poggia la manina sul pancione della mamma. Un’immagine dolcissima, cha ha scatenato una miriade di like e commenti.

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Rania Di Giordania, la figlia Iman è incinta del secondo figlio

Una gravidanza tenuta segreta sino a ora quella della principessa Iman, che a breve diventerà mamma per la seconda volta. Nel febbraio dello scorso anno è nata Amina, la primogenita di Iman e del marito, Jameel Thermiotis. La coppia, ricordiamo, si è sposata il 12 marzo del 2023 con una cerimonia da sogno celebrata ad Amman. La sposa aveva letteralmente incantato il mondo intero indossando un abito elegantissimo e personalizzato firmato Dior. E ora, ecco la la famiglia sta per allargarsi, per la gioia della nonna Rania, innamoratissima dei suoi nipotini. La Regina, oltre a Amina, è anche nonna di Iman, primogenita del principe ereditario Hussein e di Rajwa, nata nell’agosto del 2024.

Rania Di Giordania, l’amore per i nipoti

Sta per diventare nonna per la terza volta la Regina Rania Di Giordania. Dopo Iman, primogenita del principe ereditario Hussein e di Rajwa, nata nell’agosto del 2024, e Amina, nata lo scorso anno dall’amore tra la principessa Iman e il marito Jameel Thermiotis, ecco che il terzo nipotino/a è in arrivo. Rania non ha mai nascosto l’amore e la gioia che prova nel vedere crescere la sua famiglia. Già prima di stringere tra le braccia la prima nipotina, in televisione aveva detto di voler essere una “nonna super divertente”. La principessa Iman dunque sta per avere il secondo figlio, quando è nata Amina era stata sempre la Regina Rania ad annunciarlo sui social: “Entrambi sono cari al mio cuore, ma quello che verrà è ancora più prezioso… Possa Dio portarlo a una fine benedetta. Due è una coppia, tre è una benedizione”.