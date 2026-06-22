In una stagione di matrimoni tra sportivi e personaggi pubblici, le storie che attirano maggiore attenzione sono quelle che intrecciano vita privata, carriera e ricordi. È il caso del matrimonio tra Valentina Vignali e Fabio Stefanini, che ha unito una cerimonia elegante a una narrazione personale fatta di distanza, ritorni e legame con il mondo del basket.

Valentina Vignali, matrimonio da favola con Fabio Stefanini

In una stagione già ricca di matrimoni, quello di Valentina Vignali ha attirato particolare attenzione per il suo carattere fuori dagli schemi. Domenica 21 giugno, la cestista ed ex concorrente del Grande Fratello ha sposato Fabio Stefanini, anch’egli atleta professionista, scegliendo come scenario il suggestivo Castello di Bracciano, alle porte di Roma. La coppia aveva già formalizzato la propria unione con rito civile alcuni mesi prima, rendendo questa celebrazione una sorta di coronamento simbolico del loro percorso.

Durante la cerimonia, un momento particolarmente intenso è stato scandito dalle promesse, in cui Vignali ha pronunciato parole cariche di emozione: “Sei stato l’unico in tutta la mia vita a farmi sentire sempre la più bella“. Un passaggio che sintetizza un legame tornato a fiorire dopo anni di distanza e cambiamenti, ma mai davvero interrotto.

Una storia ritrovata tra campo e destino: il matrimonio di Valentina Vignali e Fabio Stefanini

Il legame tra i due protagonisti ha radici lontane. Ospite del programma televisivo La volta buona, Vignali aveva raccontato: “La nostra è una storia particolare perché siamo stati insieme da piccoli, dai 18 anni ai 20 circa, ma eravamo dei bambini. La vita ci ha separati: io mi sono trasferita a Roma, lui anche giocatore di basket quindi stavamo lontani. Non ci siamo più visti per 11 anni“.

Il destino li ha fatti rincontrare durante un torneo a Rimini, momento che ha riacceso il rapporto: “Ero a fare un torneo a Rimini e poi da quel momento ci siamo iniziati a sentire. Guardandolo in faccia ho capito che il tempo non era passato“. Da lì, la relazione è ripartita con una nuova consapevolezza, fino alla proposta di matrimonio avvenuta su un campo da basket a Roma, nei pressi del Colosseo. In quell’occasione lei aveva scritto sui social: “Ci siamo incontrati che eravamo due ragazzini, amandoci quando eravamo ancora troppo piccoli per capire cosa volesse dire. Poi la vita ci ha portato lontani, ma non abbastanza da spegnere quello che siamo sempre stati. Questa volta non avevo dubbi: eri, sei e sarai l’uomo della mia vita”.

A completare il racconto, anche il messaggio pubblicato alla vigilia del matrimonio: “Ho molte cose da dirti ma lo farò domani guardandoti negli occhi. Il 21 giugno si dice sia il giorno più luminoso dell’anno. Lo penso anche io da quando ci siamo rivisti su quel campetto da basket due anni fa. Ieri sera avevi gli occhi enormi e felici. Sei raro e io sono fortunata. Ci vediamo domani amore della mia vita“.

Il sì e tre cambi d’abito per il matrimonio di Valentina Vignali e Fabio Stefanini

La giornata è stata scandita da tre cambi d’abito, pensati per accompagnare le diverse fasi dei festeggiamenti. Per l’ingresso in cerimonia, la sposa ha scelto un abito bianco essenziale firmato Maison Signore, con linea ampia e scollo a barca. A sorprendere è stata soprattutto la scelta delle calzature: al posto dei tacchi, un paio di sneakers Nike Jordan bianche arricchite da dettagli luminosi, in perfetto stile sportivo.

Nel corso della serata, il primo look ha lasciato spazio a un secondo outfit completamente diverso, caratterizzato da un vestito ricoperto di paillettes e sandali dal tacco più contenuto. Anche l’acconciatura è stata trasformata, passando da una chioma sciolta a uno chignon elegante e raccolto. Per la parte finale dei festeggiamenti, infine, la sposa ha optato per un mini dress senza spalline, decorato con perle, cristalli e frange, pensato per un’atmosfera più libera e dinamica, con capelli lasciati sciolti e leggermente effetto wet.