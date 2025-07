L’avvocato di Raoul Bova è intervenuto pubblicamente in un’intervista ad Affari Italiani, dopo la bufera mediatica che ha travolto l’attore romano. Come sta? Ecco cosa ha detto il legale.

Parla l’avvocato di Raoul Bova

In un momento in cui la cronaca rosa si intreccia pericolosamente con la dignità delle persone, a prendere parola in difesa di Raoul Bova è il suo avvocato, David Leggi, che ha rilasciato un’intervista esclusiva a Gabriele Parpiglia per Affari Italiani.

“È un padre ed un uomo solido. Non arretra di fronte alla violenza altrui né, come d’altronde è oramai noto, davanti ai ricatti.”

Con queste parole decise, Leggi ha spiegato come sta oggi Raoul Bova, coinvolto suo malgrado in una vicenda che va ben oltre il semplice gossip. L’attore, secondo il suo avvocato, si mostra molto presente, sia come professionista che come genitore, nonostante il pesante attacco mediatico di cui è vittima.

Il legale di Raoul Bova ha denunciato anche un clima tossico nei social e nei media in generale, che spesso si trasformano in una sorta di “tribunale” dove le vite private finiscono in pasto ai giudizi e attacchi gratuiti.

“Avete idea di quanti ragazzi fanno scelte drastiche proprio perché non hanno la forza e le risposte a questo tipo di cose? Pretendiamo di giudicare la vita degli altri come se stessimo guardando un oggetto e non una persona, dimenticando che ha un proprio vissuto e che quello che si vede in superficie è insignificante. Ecco, direi alle mie figlie di farsi scivolare addosso i (pre)giudizi di chi non le conosce.”, ha detto l’avvocato di Raoul Bova.

Un appello che va oltre il caso specifico. Il legale dell’attore quindi ha voluto fare luce sulla necessità di dare importanza all’invadenza, potenzialmente pericolosa in rete e al giudizio pubblico più che amplificato.

Raoul Bova, dunque, resta fermo e deciso, nella sua posizione.