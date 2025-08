Dopo il caos mediatico che l’ha travolto, Raoul Bova ha deciso di farsi assistere legalmente non solo dall’avvocato David Leggi, ma anche dall’avvocata ed ex suocera Anna Maria Bernardini de Pace.

Raoul Bova difeso l’ex suocera Anna Maria de Pace

Ci sono delle novità su Raoul Bova, finito al centro di un polverone mediatico per la diffusione di presunti audio e messaggi privati che avrebbe scambiato con Martina Ceretti, influencer e modella. E durante la puntata di Falsissimo di Fabrizio Corona (che ha reso noto il materiale) si è parlato di una presunta relazione extraconiugale.

Al fianco di Raoul Bova, ad assisterlo legalmente c’è anche l’avvocata Anna Maria Barberini de Pace, civilista ed ex suocera. Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia, la scelta non sarebbe casuale e tantomeno improvvisata. Già da qualche tempo tra le parti ci sarebbe stato infatti un riavvicinamento.

Anna Maria Bernardini de Pace, legale di Raoul Bova insieme all’avvocato David Lecci, ha confermato di aver accettato l’incarico:

«Raoul mi ha chiamato e mi ha chiesto aiuto. Ho deciso di accettare: ha dimostrato di essere una persona perbene, con la coscienza a posto», ha dichiarato al Corriere della Sera.

L’attore, protagonista della fiction Don Matteo, ha deciso di difendersi legalmente su due fronti. Per prima cosa avrebbe presentato istanza sia in procura a Roma che al Garante per la privacy, contestando la pubblicazione dei contenuti. Questo perché la diffusione del materiale sarebbe «illecita, fraudolenta e virale».

Sotto osservazione i social e i motori di ricerca da Meta a Google e non solo. Nel mirino anche Ryanair e le squadre di calcio Napoli e Torino, che avevano ironizzato sulla vicenda con post social poi rimossi. La richiesta è chiara: rimozione immediata, deindicizzazione globale, sanzioni esemplari e risarcimenti fino a 500 mila euro per ciascun soggetto coinvolto.

Bernardini de Pace ha infine sottolineato l’atteggiamento corretto dell’attore, che non ha cercato scorciatoie per proteggere la propria immagine: «Raoul Bova non ha pagato, come fanno in molti. Ha fatto subito denuncia, perché non aveva nulla da nascondere. E io ho apprezzato molto questa scelta».

Anna Maria Bernardini de Pace sarà quindi in prima linea accanto a Raoul Bova per porre fine a questa delicata vicenda.