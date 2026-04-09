Tra Raoul Bova e Beatrice Arnera le cose sembravano andare a gonfie vele, ma nelle ultime ore un’indiscrezione ha fatto nascere qualche dubbio su un’ipotetica rottura.

Raoul Bova e Beatrice Arnera si sono lasciati?

Secondo una nuova indiscrezione, Raoul Bova e Beatrice Arnera si sarebbero lasciati. A rivelarla una fonte conosciuta dall’esperta di gossip Deianira Marzano, secondo la quale la storia tra i due attori sarebbe giunta al capolinea. La notizia per il momento non è stata confermata, ma se così fosse si tratterebbe di una rivelazione del tutto inaspettata, visto che questa nuova storia d’amore sembrava andare a gonfie vele, dopo la tempesta mediatica dei primi tempi.

La relazione tra i due, infatti, è nata dopo la fine di due storie molto importanti: quella tra Bova e Rocio Munoz Morales e quella tra Arnera e Andrea Pisani. Due separazioni che avevano attirato l’attenzione del mondo del gossip, puntando i riflettori proprio sulla nuova relazione appena nata. Il famoso attore italiano era già al centro delle polemiche per le rivelazioni diffuse da Fabrizio Corona la scorsa estate, situazione che è andata avanti anche nell’ambito giudiziario. L’attrice, invece, stava affrontando una separazione non proprio serena, visto che l’ex compagno aveva lanciato non poche frecciatine pubbliche, rivelando in prima persona di aver scoperto la nuova frequentazione tramite i giornali.

L’indiscrezione su Raoul Bova e Beatrice Arnera

Negli ultimi giorni, i più attenti, si sono resi conto che sta accadendo qualcosa sui social network. Beatrice Arnera, infatti, ha cancellato senza un apparente motivo tutti i contenuti del suo profilo Instagram. Questo gesto è stato interpretato come una risposta agli attacchi ricevuti dagli hater, che nei suoi confronti sono stati particolarmente aggressivi. Alla luce dell’indiscrezione lanciata dalla fonte di Deianira Marzano, però, questa scelta di cancellare ogni cosa potrebbe assumere un significato differente, come se l’attrice volesse chiudere un capitolo e allontanarsi dalla bufera mediatica.

Ad aggiungere benzina sul fuoco, il fatto che i due attori non sono più stati paparazzati insieme. La segnalazione social arriva da una fonte anonima, riportata poi dall’esperta di gossip, e rivela non solo che tra i due sarebbe tutto finito, ma anche che la rottura non sarebbe stata per nulla serena, tanto che ci sarebbe stata una lite molto accesa. Per il momento si tratta solo di una semplice indiscrezione, che non ha ricevuto alcuna conferma, per cui possiamo solo aspettare per sapere se la storia d’amore del momento è davvero finita oppure se l’amore tra Bova e Arnera sta continuando lontano dal gossip.