Nelle ultime settimane si è parlato tantissimo non solo del possibile matrimonio tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, ma anche di una possibile gravidanza della stessa conduttrice. Ora ci ha pensato lei stessa a mettere a tacere tutte le voci.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: l’amore va a gonfie vele ma…

Nonostante i nove anni di differenza (lei ne ha 45, lui quasi 36), tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice tutto pare proseguire a gonfie vele. La conduttrice e il ballerino sono a tutti gli effetti una coppia molto affiatata e, da quanto si può notare sui social, molto innamorata. Proprio per questo si è parlato, già dopo solamente tre mesi di relazione, di matrimonio e, nelle ultime settimane, anche di una possibile gravidanza della conduttrice. Ma, sarà davvero così? Bianca e Giovanni diventeranno presto genitori? Convoleranno a nozze? A tutte queste domande ha risposto proprio la Guaccero.

Bianca Guaccero smentisce le voci sulla gravidanza: niente matrimonio con Giovanni Pernice

Bianca Guaccero è incinta di Giovanni Pernice? I due convoleranno presto a nozze? La bella conduttrice ha fatto chiarezza mettendo a tacere tutte le ultime indiscrezioni. In una lunga intervista a La Stampa, Bianca ha infatti smentito sia la gravidanza sia il matrimonio (almeno per il momento): “già dopo tre mesi ci chiedevano quando ci sarebbe sposati… e mo’ un figlio? Ragazzi, così funziona Beautiful. A casa mia no.” Bianca ha voluto anche precisare il motivo per cui, nonostante la relazione con Pernice vada a gonfie vele, non è ancora tempo di parlare né di nozze né di figli: “proprio perché vengo da un matrimonio finito e ho una figlia, la mia priorità assoluta, so che prima di tutto bisogna conoscersi negli alti e nei bassi della vita. E’ così che si costruisce la prima casa: quella dell’intimità del cuore. Fatto questo, puoi costruire un nido di mattoni: convivere, sposarti o fare figli. Ora è presto.”

Bianca Guaccero: parole d’amore per Giovanni Pernice

Come abbiamo visto, parlare di matrimonio e di figli è ancora presto per la coppia formata da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. A smentire tutte le recenti indiscrezioni ci ha pensato la conduttrice che, nel corso dell’intervista a La Stampa, ha anche espresso parole colme di amore per il ballerino: “Gianni mi ha insegnato a fidarmi nuovamente dell’amore e degli uomini. Il nostro è un legame speciale, completamente alla pari: prima tendevo a elevare l’altro, anche a discapito delle mie esigenze perché mi sembrava che il partner fosse sempre meglio di me. Gianni mi ha insegnato il valore della condivisione. Con lui mi sento affiancata e più leggera.” Insomma, niente matrimonio e niente figli per ora, ma un amore che prosegue a gonfie vele! Inoltre, per Bianca Guaccero, ricordiamo anche che dopodomani, 10 aprile 2026, partirà una nuova avventura lavorativa: su Rai 1 andrà in onda la versione speciale di “Dalla strada al palco”. Con la Guccero ci saranno Carlo Conti, Mara Venier e Nino Frassica.