A distanza di alcune settimane dal caos mediatico che lo ha travolto, Raoul Bova rompe il silenzio e rivela come sta dopo quando accaduto. Ecco le dichiarazioni dell’attore, che sta per tornare in tv con dei nuovi progetti.

Le parole di Raoul Bova

In queste settimane il nome di Raoul Bova è finito sulla bocca di tutti. Fabrizio Corona ha infatti pubblicato alcuni audio privati che l’attore ha inviato alla modella e influencer Martina Ceretti, che in breve sono diventati virali. In rete nel mentre è scoppiato un vero e proprio caso mediatico e gli utenti si sono divisi in due fazioni separate. In queste ore intanto è giunta voce che il protagonista di Don Matteo tra pochi giorni sarà ospite della nuova edizione di Verissimo e che nel salotto di Silvia Toffanin darà la sua versione dei fatti.

Mentre attendiamo di scoprire cosa accadrà, in queste ore Raoul Bova ha rotto per la prima volta il silenzio e nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi & Canzoni ha rivelato come sta a seguito della bufera che lo ha travolto. In merito l’attore ha dichiarato:

“Ora sto bene. Sto cercando di affrontare la situazione come sono abituato a fare, con la consapevolezza che nella vita tutto può accadere, e a testa alta, come mi ha insegnato mio padre. Del resto, siamo esseri umani. Non è stato sicuramente bello vedere la propria vita privata sbattuta su tutti i social, soprattutto perché ha provocato non soltanto il mio dolore, come potrà immaginare, e questo lo trovo imperdonabile”.

Nel mentre Raoul Bova si sta preparando anche a tornare sul piccolo schermo con i suoi nuovi progetti. A breve infatti l’attore debutterà non solo con la 15esima stagione di Don Matteo ma anche con Buongiorno Mamma 3, in partenza il prossimo 17 settembre su Canale 5.