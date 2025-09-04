A seguito del caos mediatico che lo ha travolto in queste ultime settimane, Raoul Bova si prepara a tornare in tv per raccontare la sua verità: ecco quando e dove lo vedremo.

Raoul Bova pronto a parlare

In queste settimane si è fatto un gran parlare di Raoul Bova. Come è ormai noto a tutti, Fabrizio Corona ha pubblicato alcuni audio privati che l’attore ha inviato alla modella Martina Ceretti. Nei file si sente il protagonista di Don Matteo fare alcuni apprezzamenti alla giovane donna e naturalmente ben presto è scoppiato un vero e proprio caso mediatico. Bova è stato infatti accusato di aver tradito la compagna Rocío Muñoz Morales e così subito dopo a intervenire è stato il legale dell’attore, che ha precisato come in realtà la coppia fosse separata già da diverso tempo.

In rete intanto gli utenti si sono divisi e le malelingue non hanno perso occasione per attaccare duramente Raoul, che nel mentre a breve farà ritorno sul grande e sul piccolo schermo con i suoi nuovi progetti. In attesa di scoprire cosa succederà, nelle ultime ore è spuntato un retroscena che ha già attirato l’attenzione.

Stando a quando riferisce Dagospia, sembrerebbe che, proprio in vista delle presentazioni dei suoi ultimi lavori, Raoul Bova sia pronto a tornare in tv anche per raccontare la sua verità a seguito del caos mediatico che l’ha travolto. Ma dove e quando dunque rivedremo l’attore? Giuseppe Candela ha risposto anche a questo. Secondo il noto giornalista, Bova sarà tra i protagonisti della nuova edizione di Verissimo, in partenza su Canale 5 sabato 13 settembre.

Proprio nel salotto di Silvia Toffanin dunque il protagonista di Don Matteo romperà il silenzio per dare la sua versione dei fatti. Attualmente non è ancora chiaro se Bova prenderà parte alla prima puntata della trasmissione, ma di certo nei giorni a venire ne sapremo di più in merito.