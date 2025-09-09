Poco fa, con un post sui social, Annalisa ha rivelato quando esce il suo nuovo album di inediti, intitolato Ma io sono fuoco. In più la cantante ha mostrato per la prima volta la copertina del disco.

Quando esce il nuovo album di Annalisa

Annalisa è ormai ufficialmente tornata con il suo nuovo progetto musicale. Dopo il successo di Maschio, che ci ha fatto cantare e ballare per tutta l’estate, solo pochi giorni fa la cantante ha rilasciato il suo ultimo singolo, Piazza San Marco, in duetto con Marco Mengoni. Il brano sta già scalando le classifiche musicali e ha conquistato il pubblico. Nel mentre a novembre la Scarrone tornerà anche in tour, con una serie di concerti che si terranno nei principali palasport italiani. Ma le sorprese non sono finite qui.

L’artista ligure ha infatti annunciato anche il suo attesissimo nuovo album di inediti, che verrà rilasciato in autunno e che si intitola Ma io sono fuoco. Il disco segue al fortunato E poi siamo finiti nel vortice, rilasciato due anni fa. Grandi emozioni dunque attendono i fan dell’ex allieva di Amici di Maria De Filippi, che poco fa ha stupito nuovamente i suoi sostenitori.

Con un post sui social infatti Annalisa ha rivelato quando esce il suo nuovo album, Ma io sono fuoco. La data d’uscita del disco è fissata a venerdì 10 ottobre e attualmente sono già partiti i preordini. Ma non è finita qui. La Scarrone ha anche mostrato per la prima volta la copertina dell’album e ha condiviso un estratto del testo della canzone che dà il nome al progetto, per l’appunto Ma io sono fuoco.

Grande attesa dunque per questo nuovo disco, che senza dubbio non deluderà le aspettative dei fan. Non resta che attendere il 10 ottobre per ascoltare l’album della Scarrone, che di certo sarà un successo assicurato.