Il rapper Dan Sur è finito sui giornali per essersi impiantato delle catene d'oro in testa al posto dei capelli. Ecco la foto

Dan Sur e le catene d’oro al posto dei capelli

Conoscete il rapper messicano Dan Sur? Prima di oggi forse no, ma nelle ultime ore è salito in tendenza sui social proprio per aver fatto qualcosa di assolutamente imprevedibile. Sul suo profilo Instagram, infatti, lo possiamo vedere con il look antecedente ai fatti, ovvero capelli neri e treccine, e quello attuale. Il cantante, come possiamo vedere dall’immagine qui sotto, si è fatto impiantare delle catene d’oro al posto dei capelli sulla nuca.

Sembrerebbe aver effettuato questo cambiamento nel mese di aprile 2021 e da quel momento anche i suoi follower sono aumentati fino ad arrivare agli attuali 53mila sul social fotografico e oltre 2 milioni su Tik Tok. Come riporta il The Guardian, proprio su questa piattaforma avrebbe spiegato i motivi della sua scelta:

La verità è che volevo fare qualcosa di diverso perché vedo che tutti si tingono i capelli. Spero che nessuno mi copi ora. Ho un gancio impiantato nella testa e quel gancio ha altri ganci che stanno nel mio cranio, sotto la pelle. Questi sono i miei capelli. Capelli d’oro. Il primo rapper ad avere capelli d’oro nella storia dell’umanità.

dan sur, il rapper con le catene al posto dei capelli

La storia di Dan Sur potrebbe farvi tornare in mente anche quella del rapper Lil Uzi Vert, il quale si fece installare un diamante in mezzo alla fronte. Secondo quanto riporta la rivista citata poc’anzi, al Festival musicale Rolling Loud questo gioiello da 24 milioni di dollari gli è stato strappato via da un fan mentre lui saltava tra la folla. L’artista sta bene e ha dichiarato a TMZ: “Mi sento bene, ho ancora il diamante, quindi sto bene“.

Speriamo che un incidente simile non capiti anche a Dan Sur! Continuate a seguirci per tante altre news.