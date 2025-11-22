A seguito delle accuse dell’ex fidanzato di Rasha Younes, è intervenuta la sorella della gieffina. Con uno sfogo sui social l’ha difesa ed è sbottata: “Non tollereremo questi attacchi”.

Grande Fratello, la sorella di Rasha sbotta

Le recenti dichiarazioni di Manuel, ex fidanzato di Rasha Younes, hanno sollevato un vero e proprio polverone sui social. Durante un’intervista ha accusato la concorrente del Grande Fratello di essere un’arrivista, facendo riferimento al suo presunto interesse per i soldi e per i “ricconi”.

Parole dure che hanno subito suscitato reazioni forti da parte dei fan di Rasha e dei suoi familiari. Ma a prendere la parola per difenderla ci ha pensato proprio la sorella della gieffina, che ha deciso di intervenire con un lungo post su Instagram per chiarire la verità.

Le accuse di Manuel

Rasha, nel corso delle sue partecipazioni al Grande Fratello, aveva spiegato di aver lavorato duramente per arrivare dove si trova, e non di essere stata una “mantenuta” come accusato dall’ex. “Se guadagno tanto è perché ho faticato e lavorato duramente”, aveva dichiarato la gieffina, aggiungendo che se fosse stata davvero interessata solo ai soldi, sarebbe già stata a Dubai.

Ma nonostante le sue parole di difesa, le accuse di Manuel hanno continuato a girare sui social, facendo sollevare una grossa polemica tra i fan della trasmissione.

Grande Fratello, la difesa della sorella di Rasha

In un post molto sentito, la sorella di Rasha è sbottata e deciso di raccontare un altro lato della storia. “Avevo promesso a me stessa di non espormi a livello mediatico, ma oggi non posso più tacere”, ha scritto su Instagram.

“Non posso assolutamente tollerare il tentativo di ‘sporcare’ l’immagine di Rasha. Lei ha sempre lavorato duro per aiutare la nostra famiglia. Dopo la morte di nostro padre, ha fatto sacrifici enormi, arrivando a svolgere anche quattro lavori contemporaneamente”, ha continuato.

La sorella di Rasha del Grande Fratello ha poi ribadito che, nonostante tutte le difficoltà, la famiglia ha sempre trasmesso loro valori solidi e che gieffina, grazie alla sua forza, è riuscita a superare momenti molto difficili senza mai mollare. Ha anche sottolineato che l’incontro di Rasha con Omer, che è stato un supporto emotivo per lei, ha rappresentato finalmente un’opportunità di felicità e serenità.

“Non tollereremo ulteriori offese”, lo sfogo della sorella di Rasha

Concludendo il suo messaggio, la sorella ha definito “vergognoso” il comportamento dell’ex fidanzato e ha affermato con fermezza che la famiglia non tollererà ulteriori attacchi nel confronti della concorrente del Grande Fratello:

“Rasha non è sola, e faremo di tutto per proteggerla”.

La difesa della sorella non solo ha chiarito il quadro, ma ha anche fatto luce sulla forza e sull’impegno della gieffina, che, al contrario di quanto suggerito dalle accuse, ha sempre lottato per realizzare i suoi sogni.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.