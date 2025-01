A Uomini e Donne Martina De Ioannon ha fatto la sua scelta. È arrivato il commento dell’ex di lei Raul Dumitras che non si è risparmiato. A rispondere a tale esclamazione la migliore amica della tronista.

Che puntate ci aspettano di Uomini e Donne! Dopo la cacciata di Michele Longobardi dal programma, è stata la volta della scelta di Martina De Ioannon, che dopo un lungo percorso nel programma ha scelto di proseguire la sua conoscenza con Ciro. Niente da fare invece per Gianmarco, diventato poi nuovo tronista. A dire la sua dopo l’annuncio è Raul Dumitras.

L’ex fidanzato di Martina, insieme hanno partecipato a Temptation Island decidendo di rompere e voltare pagina, non appena ha saputo che lei sarebbe diventata tronista, non ha mancato occasione di lanciare frecciatine.

Ovviamente dopo l’annuncio della decisione di Martina di continuare la sua frequentazione con Ciro, ecco che Raul Dumitras ha fatto capolino sui social. Tempestato di domande su cosa ne pensasse, l’ex volto di Temptation Island è stato molto secco nell’esprimere il suo punto di vista. Ecco cosa ha detto:

“E comunque non chiedetemi cosa ne penso. Cosa ne posso pensare? per me era scontato e ovvio. Cosa ci si può aspettare? Era chiaro che andasse così. Spero solo che i miei discorsi vengano ancora più capiti”, ha detto Raul Dumitras su Instagram.

La storia di Raul dopo la scelta di Martina #uominiedonne pic.twitter.com/kiyjCdLaw8 — Novella2000 Archive (@disagio_tv) January 13, 2025

Non appena Raul Dumitras ha postato questo video tra le storie di Instagram, la migliore amica di Martina De Ioannon è intervenuta. Sul suo profilo la ragazza ha preso le difese della tronista, sferrando varie critiche a Raul:

“Ti confermi per quello che sei e sei sempre stato. La mia migliore amica non ti ha mai risposto a tutte le frecciatine che mandi da giugno, perché non ti considera. Ma io oggi invece voglio darti questa soddisfazione e dire di andare avanti con la tua vita e non paragonarti a nessuno di quei due ragazzi. Né Ciro né Gianmarco, perché non lo sei. E solo nel privato sappiamo i veri motivi”, ha detto l’amica di Martina contro Raul Dumitras.

La storia Instagram dell’amica di Martina contro Raul Dumitras

Vedremo se dopo questa replica ci sarà uno scontro ulteriore tra le parti.