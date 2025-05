Andiamo a conoscere meglio Raz Degan e vediamo cosa sappiamo sul suo conto. Ecco tutte le informazioni sull’attore, dall’età, alla vita privata, a dove seguirlo su Instagram.

Chi è Raz Degan

Nome e Cognome: Raz Degan

Luogo di nascita: Sde Nehemia (Israele)

Data di nascita: 25 agosto 1968

Età: 56 anni

Altezza: 1 metro e 83 centimetri

Peso: 70kg circa

Segno Zodiacale: Vergine

Professione: attore, regista ed ex modello

Fidanzata: è legato a Cindy Stuart

Figli: non ha figli

Tatuaggi: ha diversi tatuaggi

Profilo Instagram: @raz_degan

Raz Degan età, altezza e biografia

Andiamo a scoprire chi è Raz Degan e vediamo cosa sappiamo sul suo conto. L’attore è nato il 25 agosto 1968 a Sde Nehemia, in Israele. La sua età dunque è di 56 anni.

La sua altezza e il suo peso sono invece rispettivamente pari a 1 metro e 83 centimetri e 70kg circa.

Sappiamo che oggi vive in un trullo con la sua fidanzata. Ma dove si trova il trullo di Raz? In Puglia.

Ma andiamo a vedere cosa sappiamo in merito alla sua vita privata.

Vita privata

In molti si chiedono se Rez Degan abbia una moglie. A oggi l’attore non si è mai sposato. Tuttavia in passato ha avuto un’importante storia d’amore.

Parliamo naturalmente della lunga e chiacchierata relazione con Paola Barale. I due si sono conosciuti e innamorati nel 2002. Dopo diversi alti e bassi, la relazione termina ufficialmente nel 2015, dopo quasi 14 anni.

A oggi l’attore ha una nuova fidanzata. Ma chi è la compagna attuale di Raz Degan e quanti figli ha? Nel 2021, dopo già due anni di storia, esce allo scoperto con Cindy Stuart, alla quale è ancora legato. I due non hanno figli e a oggi vivono insieme in un trullo in Puglia.

Di recente Raz ha anche parlato della malattia che lo ha colpito qualche tempo fa. Degan infatti è stato operato a un’ernia e per molti mesi è stato costretto prima a letto, poi in carrozzina. Oggi però l’attore sta bene ed è in perfetta salute.

Dove seguire Raz Degan: Instagram e social

Vi state chiedendo dove seguire Raz Degan? Andiamo a scoprirlo.

I social sono naturalmente il modo più rapido e semplice per rimanere in contatto con l’attore.

Raz ha infatti un profilo Instagram, che tiene costantemente aggiornato.

Carriera di Raz Degan

Scopriamo ora cosa sappiamo sulla carriera di Raz Degan. Da giovane, dopo aver terminato il servizio militare, inizia a lavorare come modello e inizia a viaggiare per il mondo. Ben presto inizia ad apparire sulle copertine delle più importanti riviste e ottiene popolarità anche in Italia, grazie a diversi spot pubblicitari.

Film e programmi tv

Nel corso degli anni Raz Degan è apparso in diversi film di successo. Questo un elenco dei lungometraggi in cui lo abbiamo visto:

Prêt-à-Porter, Squillo, Coppia omicida, Titus, Giravolte, Alexander, Albakiara – Il film, Barbarossa, Special Forces – Liberate l’ostaggio, Omamamia, Era ora.

Questi invece i programmi tv in cui è apparso Raz:

Sorellina e il principe del sogno, Camera Café, Le indagini di Lolita Lobosco, Un passo dal cielo 8, Ballando con le Stelle, Mistero, L’Isola dei Famosi, Belve.

Ballando con le Stelle

Dopo aver intrapreso la carriera di attore, Raz Degan appare in diverse produzioni americane e italiane, tra cui Prêt-à-Porter, Titus, Alexander, Squillo e molte altre.

Inoltre nel 2004 realizza il docu-reality Film privato, assieme all’ex fidanzata Paola Barale. Nel 2008 lo vediamo invece in Albakiara – Il film.

Nel 2010 partecipa come concorrente alla sesta edizione del talent show Ballando con le stelle. Tuttavia a metà percorso è costretto a ritirarsi dal programma.

Mistero

Sempre nel 2010 Raz Degan conduce la trasmissione televisiva Mistero, venendo affiancato da Daniele Bossari e Marco Berry.

Isola dei Famosi

Nel 2027 Raz Degan è nel cast della 12esima edizione de L’Isola dei Famosi. Dopo un lungo percorso, l’attore vince il reality show.

Nello stesso anno distribuisce un documentario da lui realizzato intitolato The Last Shaman, trasmesso in Italia da Sky Atlantic. Per la stessa rete, nel 2018 è protagonista del docu-reality Raz & The Tribe.

Un passo dal cielo

Dal 9 gennaio 2025 entra nel cast dell’ottava stagione della fiction di Rai 1 Un passo dal cielo.

Rag Degan a Belve

A maggio 2025 Raz Degan è tra gli ospiti della nuova edizione di Belve. Nel corso della chiacchierata con Francesca Fagnani l’attore si racconta a cuore aperto, parlando della sua vita privata e anche della discussa storia d’amore con Paola Barale.