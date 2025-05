Dopo i recenti ritiri di Leonardo Brum e di Angelo Famao, che hanno deciso di tornare in Italia, su L’Isola dei Famosi stanno per arrivare dei nuovi concorrenti.

Nuovi concorrenti a L’Isola dei Famosi

Sono trascorse due settimane dalla partenza della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, tuttavia in Honduras è già accaduto di tutto. Tra i concorrenti infatti sono nate le prime alleanze e di conseguenza non sono mancate accese liti, che hanno causato diverse fratture tra il gruppo. Ma non è finita qui. Alcuni naufraghi hanno anche violato il regolamento e a quel punto è stato necessario l’intervento della produzione, che ha punito i diretti interessati. Infine, come se non bastasse, ci sono già stati due ritiri, quello di Leonardo Brum e quello di Angelo Famao che dopo un’attenta valutazione hanno deciso di lasciare il reality show per fare ritorno in Italia.

Proprio il cantante neomelodico ha infatti spiegato: “Mi ero promesso di restare quanto più tempo possibile, in primis per me e le promesse fatte alle persone a me care. Ma decido di ritirarmi e ritornare a casa. Per me il gioco finisce qui”. A spiegare il perché della sua decisione è stato anche Leonardo, che ha aggiunto: “Sento l’esigenza di tornare a casa perché già è successo una volta, sono tornato. L’Isola mi ha dato un’altra opportunità però non sto bene e allora ho bisogno di capire me stesso. Per me il gioco è finito, voglio tornare a casa”.

Adesso, a distanza di alcuni giorni dai due ritiri, arriva una notizia che sta già facendo discutere il web. Stando a quanto fa sapere Gabriele Parpiglia, e come ha rivelato anche l’esperta di gossip Deianira Marzano, sembrerebbe che su L’Isola dei Famosi stiano per arrivare dei nuovi concorrenti. Attualmente non è chiaro chi entrerà a far parte del cast di naufraghi, ma di certo nelle prossime ore ne sapremo di più in merito.

L’arrivo di questi nuovi concorrenti potrebbe infatti avvenire già nel corso della prossima diretta, prevista su Canale 5 domani sera.