La presunta richiesta di Re Carlo

Dopo la morte della Regina Elisabetta, Carlo è stato eletto immediatamente Re d’Inghilterra, e tra qualche mese verrà incoronato. In queste ore però è già emerso un retroscena legato al nuovo sovrano che sta già facendo discutere il web. Come sappiamo infatti a radunarsi al capezzale di Sua Maestà nel Castello di Balmoral sono stati tutti i membri della Royal Family, tra cui naturalmente anche il Principe Harry, che si trovava a Londra per un impegno sociale. Ad accompagnarlo nel suo viaggio c’era anche sua moglie Meghan Markle, che stando a quanto riporta il The Sun nel momento in cui ha appreso delle condizioni critiche della Regina stava per mettersi in viaggio con suo marito per raggiungere le Scozia.

Tuttavia sembrerebbe che, sempre secondo quello che si legge, Carlo avrebbe telefonato a suo figlio Harry, e gli avrebbe chiesto di non portare con sé Meghan. Secondo la fonte vicina ai reali, pare che il neo eletto Re abbia fatto chiaramente intendere al Duca di Sussex che sua moglie non sarebbe stata la benvenuta in un momento così difficile e doloroso. Ma non solo.

Re Carlo avrebbe fatto notare a Harry anche l’assenza di Kate Middleton, che in quel momento si trovava a Windsor insieme ai suoi tre figli, che proprio quel giorno avevano iniziato la scuola. Pare però che dietro a questa scelta di non invitare Meghan non ci sarebbe nulla di personale. Presenti al capezzale della Regina Elisabetta infatti sono stati solo i parenti più stretti, per una questione di intimità. Harry si è dunque messo in viaggio da solo e ha raggiunto Balmoral da solo, arrivando però in ritardo.

Il Duca di Sussex infatti non è riuscito a dire addio a sua nonna, atterrando in Scozia 15 minuti dopo l’annuncio della morte di Sua Maestà.

