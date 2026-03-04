Re Carlo propone la storica residenza di Windsor ai Duchi di Sussex come ultimo segnale per riunire la famiglia reale

Un segnale di distensione senza precedenti scuote le fondamenta di Buckingham Palace. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dal Daily Mirror, Re Carlo III sarebbe pronto a giocare la sua carta più importante per riportare il figlio Harry e la nuora Meghan Markle all’interno della cerchia familiare. L’offerta riguarderebbe la concessione della Royal Lodge, la prestigiosa tenuta di Windsor rimasta vacante dopo l’allontanamento del Principe Andrea. Questo gesto, definito dagli esperti della Corona come il “ramoscello d’ulivo definitivo”, rappresenterebbe la volontà del monarca di ristabilire l’unità del casato, inviando un messaggio di accoglienza che va oltre i protocolli formali.

La gestione del patrimonio immobiliare tra Andrea e i Sussex

La Royal Lodge non è una residenza qualunque. Dal 2004 è stata la dimora di Andrea e Sarah Ferguson, ma le note vicende giudiziarie legate al caso Epstein hanno portato a uno sfratto di fatto per il Duca di York. Sebbene la struttura necessiti di importanti interventi di ristrutturazione su oltre trenta stanze, la sua posizione strategica nel parco di Windsor la rende una proprietà di altissimo valore simbolico. Il trasferimento forzato di Andrea a Wood Farm ha liberato uno spazio che ora il Re intende utilizzare come ponte diplomatico verso i Sussex, nonostante le tensioni degli ultimi anni.

Il futuro di Archie e Lilibet nel Regno Unito

Il possibile ritorno in Inghilterra solleva tuttavia interrogativi complessi sulla reale volontà di Harry e Meghan di abbandonare la vita californiana. Al centro della questione non ci sono solo i rapporti personali, ma anche lo status legale dei piccoli Archie e Lilibet. I documenti legati ai passaporti dei bambini, registrati con i titoli di Altezza Reale e il cognome Sussex, suggeriscono che i genitori vogliano mantenere aperta ogni opzione per il futuro dei figli. La proposta di Re Carlo mette ora la coppia davanti a una scelta decisiva: accettare il ruolo di membri senior o proseguire il cammino di indipendenza lontano da Londra.

