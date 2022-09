1 Cosa sappiamo sull’incoronazione di Re Carlo

Sono trascorse poche ore da quando Carlo è stato eletto Re d’Inghilterra. Dopo la morte della Regina Elisabetta infatti, come da protocollo, il primogenito di Sua Maestà è stato immediatamente nominato come nuovo sovrano, e solo tra pochi mesi avverrà l’incoronazione. Al suo fianco ci sarà naturalmente sua moglie Camilla, che per volere di Elisabetta stessa sarà Regina consorte. Già poche ore dopo la notizia della perdita della Regina, Carlo ha rilasciato il suo primo comunicato ufficiale, affermando:

“La morte della mia amata Madre, Sua Maestà la Regina, è un momento di grande tristezza per me e per tutti i membri della mia famiglia. Piangiamo profondamente la dipartita di una cara Sovrana e di una Madre tanto amata. So che la sua perdita sarà profondamente sentita in tutto il paese, nei Regni e nel Commonwealth, e da innumerevoli persone in tutto il mondo. Durante questo periodo di lutto e di cambiamento, la mia famiglia ed io saremo confortati e sostenuti dalla nostra consapevolezza del rispetto e profondo affetto nel quale la Regina era così ampiamente considerata”.

Tra qualche mese dunque Re Carlo verrà incoronato, tuttavia potrebbero esserci non pochi problemi. Come sappiamo infatti sono passati più di 70 anni dall’ultima volta che c’è stata un’incoronazione, e l’organizzazione dunque potrebbe non essere semplice come si immagina. In particolare a preoccupare sarebbe l’uso del trono ligneo di Edoardo I che contiene la Pietra di Scone, la reliquia storica più sacra per gli scozzesi. Come qualcuno saprà nel 1996 il Regno Unito restituì il cimelio alla Scozia, che tuttavia promise di darla in prestito proprio in occasione delle incoronazioni. Tuttavia a oggi, anche a causa dei cambiamenti politici e per l’uscita della nazione dell’Unione Europea, la Pietra di Scone potrebbe non esserci all’incoronazione del nuovo Re.

La cerimonia di Carlo tuttavia, come già specificato, non sarà sfarzosa come quella di Elisabetta, ma sobria ed elegante. Nel mentre il nel eletto sovrano ha già tenuto un primo discorso alla nazione. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.