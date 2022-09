Il primo comunicato di Re Carlo

Pochi minuti fa è arrivata la tragica notizia della morte della Regina Elisabetta. Sua Maestà si è spenta questo pomeriggio nel Castello di Balmoral, e in questi minuti il mondo intero sta piangendo la dipartita di questa amata sovrana. Nel mentre, come da Protocollo, Carlo è stato eletto Re d’Inghilterra e nei prossimi mesi, prima dell’incoronazione, potrà decidere se salire sul trono o se invece abdicare in favore di suo figlio William.

In questi minuti intanto Re Carlo ha rotto il silenzio dopo la morte di sua madre la Regina Elisabetta. Sui social ufficiali della Royal Family è infatti apparso il primo comunicato del nuovo monarca. Queste le sue prime dichiarazioni:

“La morte della mia amata Madre, Sua Maestà la Regina, è un momento di grande tristezza per me e per tutti i membri della mia famiglia. Piangiamo profondamente la dipartita di una cara Sovrana e di una Madre tanto amata. So che la sua perdita sarà profondamente sentita in tutto il paese, nei Regni e nel Commonwealth, e da innumerevoli persone in tutto il mondo. Durante questo periodo di lutto e di cambiamento, la mia famiglia ed io saremo confortati e sostenuti dalla nostra consapevolezza del rispetto e profondo affetto nel quale la Regina era così ampiamente considerata”.

Ancora una volta noi di Novella2000 e di Novella2000.it ci stringiamo al dolore di Re Carlo e dell’intera Famiglia Reale, e ci uniamo nel salutare con affetto Sua Maestà la Regina Elisabetta.

