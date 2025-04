Nel corso del loro viaggio ufficiale a Roma, Re Carlo e la Regina Camilla hanno avuto modo di visitare, tra le altre cose, anche il Colosseo, venendo accompagnati da una guida d’eccezione: Alberto Angela. In seguito il paleontologo ha rivelato che proprio i due sovrani sono fan dei suoi programmi.

Anche Re Carlo e la Regina Camilla pazzi di Alberto Angela

In queste ore ad arrivare a Roma in visita ufficiale sono stati Re Carlo e la Regina Camilla. Proprio questa mattina dunque la coppia si è recata al Quirinale, dove ha avuto modo di incontrare il capo dello stato Sergio Mattarella. In seguito i due monarchi si sono recati dapprima all’Altare della Patria e successivamente al parco archeologico del Colosseo. Una volta arrivati in uno dei luoghi più magici e antichi della città, Sua Maestà e sua moglie sono stati scortati da una guida d’eccezione: Alberto Angela.

Non tutti sanno però che proprio Re Carlo e la Regina Camilla sono grandi fan dei programmi del paleontologo, che oggi pomeriggio, dopo essersi congedato dai reali d’Inghilterra, si è collegato in diretta con La Volta Buona. Chiacchierando con Caterina Balivo, Alberto Angela ha rivelato che proprio sia il Re che la Regina hanno dichiarato di seguire spesso le sue trasmissioni e in merito ha dichiarato:

“La Regina Camilla ha detto che guarda spesso i miei programmi. Io mi sento troppo in imbarazzo. Ho trovato una coppia che era molto attenta a quello che dicevo. Il nostro è un paese che affascina e colpisce. Io ho fatto anche una puntata su Re Carlo. Ho visto in lui una curiosità e una grande voglia di imparare, è una persona molto attiva. Mi ha fatto una grandissima impressione”.

Sembrerebbe dunque che anche Re Carlo e la Regina Camilla siano fan di Alberto Angela e che seguano con passione tutti i suoi programmi.