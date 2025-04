Durante una live sui social, Luk3 ha parlato di Alessia e ha rivelato se si rivedranno dopo Amici 24. Ecco cosa ha dichiarato il cantante, che pochi giorni fa è stato eliminato dal programma.

Luk3 e Alessia si rivedranno dopo Amici 24?

Sabato sera è andata in onda su Canale 5 la terza puntata del Serale di Amici 24, durante la quale abbiamo assistito all’eliminazione di Luk3. Il giovane cantante ha così dovuto salutare i suoi compagni di avventura e ha lasciato una volta per tutte la scuola, tornando alla sua vita di sempre. Nel mentre l’ex allievo di Lorella Cuccarini ha anche ripreso possesso dei sui social e ha rilasciato alcune prime dichiarazioni. Queste le sue parole dopo aver abbandonato il programma di Maria De Filippi:

“Sono felice perché a 18 anni so già cosa farò per tutta la vita. Palchi, adrenalina, scrivere e cantare fino a perdere la voce è tutto quello che voglio. Ne esco vincitore, non perché abbia una coppa tra le mani, ma perché porto con me un bagaglio enorme di esperienza che mi accompagnerà per sempre. La vittoria più grande è aver trovato me stesso e la mia musica lungo questo percorso”.

Nel mentre in queste ore Luk3 ha tenuto una diretta sui social e nel corso della live non ha potuto fare a meno di parlare di Alessia. I due, come è noto, in questi mesi hanno dato il via a una relazione e dopo un periodo di pausa tra loro è scattato il ritorno di fiamma. Luca così adesso ha rivelato se rivedrà Alessia dopo Amici 24 e in merito ha dichiarato: “Per chi tiferò? Ovviamente per Alessia. Spero che resti il più a lungo possibile. Ovviamente mi manca ma non manca così tanto alla fine del programma. Ci rivedremo presto. Spero solo che si goda al meglio la sua avventura”.

Il sospirone che fa parlando di Alessia😫😫😫 pic.twitter.com/K2LZRBBkuT — la grinch di amici🩵💐 (@grinchaurora) April 7, 2025

Luk3 dunque continua a fare il tifo per Alessia e di certo i fan attendono con ansia il momento in cui i due finalmente si riabbracceranno.