Il reggiseno assume un nuovo ruolo e quest’estate la parola d’ordine è mostrare. L’intimo diventa un protagonista, per una tendenza che sta già spopolando.

Reggiseno a vista estate 2026: la nuova tendenza

Per anni è stato considerato un indumento da nascondere o, secondo alcune correnti di pensiero, addirittura un simbolo di costrizione e oppressione. Oggi il reggiseno cambia completamente significato e diventa il protagonista di una nuova estetica femminile. Nell’estate 2026 il cosiddetto bra look conquista passerelle e guardaroba, trasformando il capo intimo in un elemento di stile da esibire con orgoglio. La nuova tendenza non punta a provocare o a soddisfare lo sguardo altrui, ma si inserisce in un percorso di autodeterminazione. Mostrare il reggiseno diventa una scelta consapevole, un modo per raccontare la propria sensualità e ridefinire il rapporto con il corpo femminile. In contrapposizione al movimento No Bra, che promuove l’abbandono del reggiseno per liberarsi da un indumento percepito come scomodo, la moda contemporanea decide di rimetterlo al centro della scena, attribuendogli però un significato completamente diverso.

Tra le maison che hanno interpretato questo nuovo linguaggio spicca Prada. Nella collezione Primavera/Estate 2026 i reggiseni si trasformano in top essenziali, quasi incompleti, privi di ferretti, gancetti e strutture rigide. Sembrano cartamodelli appena abbozzati, con linee volutamente imperfette e un aspetto che richiama il trompe-l’oeil. L’obiettivo non è enfatizzare la lingerie in chiave seduttiva, ma mettere in discussione i canoni tradizionali della femminilità. Il corpo non viene costretto né modellato, ma accompagnato da capi che ne seguono le forme in modo naturale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Prada (@prada)

Reggiseno a vista estate 2026: l’intimo come gioiello, sensualità e libertà nelle nuove collezioni

Anche altre maison hanno reso il reggiseno il fulcro delle loro collezioni. Da Jil Sander i bra brillano grazie a macro paillettes e dettagli scintillanti che emergono attraverso ampie aperture su top e bluse dal design minimalista. Il contrasto tra rigore ed eccesso crea una nuova idea di femminilità, elegante ma libera da convenzioni. Sulla stessa linea si muove Versace, dove il reggiseno diventa un prezioso monile dal sapore rétro. I micro bra scintillanti vengono abbinati a look volutamente disordinati, con maglioni legati in vita e styling apparentemente improvvisati. Una scelta che racconta il desiderio di libertà espressiva e la volontà di rompere gli schemi.

Il bra look trova nuove interpretazioni anche nelle collezioni di The Attico, Fendi e Givenchy. Le designer Giorgia Tordini e Gilda Ambrosio mescolano capi maschili oversize, gonne a vita bassissima e reggiseni in pizzo a vista, dando vita a uno stile forte e deciso. Da Fendi, invece, i reggiseni colorati si intravedono sotto camicie trasparenti e ricordano top sportivi o bikini minimalisti. Givenchy, infine, si ispira al mondo mitologico: le coppe rigide dei reggiseni richiamano le conchiglie delle sirene e vengono reinterpretate in chiave moderna e sofisticata.

La moda dell’estate 2026 dimostra ancora una volta di essere molto più di un semplice esercizio estetico. Il reggiseno esibito diventa il simbolo di una femminilità che sceglie autonomamente come raccontarsi, trasformando un capo intimo in uno strumento di libertà, identità e consapevolezza.