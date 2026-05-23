Le infradito non sono più soltanto la calzatura simbolo delle vacanze al mare: per l’estate 2026 diventano una vera tendenza fashion, reinterpretata in chiave luxury e urbana. Dai modelli minimal in pelle alle versioni platform e gioiello, questo accessorio si impone come uno dei protagonisti della stagione, già scelto dalle star per look rilassati ma estremamente curati.

Dal minimalismo al lusso: le infradito diventano moda da passerella per l’estate 2026

Le infradito, per anni considerate esclusivamente un simbolo di praticità da spiaggia, stanno vivendo una trasformazione radicale che le porta direttamente nel cuore della moda urbana e del lusso contemporaneo. Nell’estate 2026 diventano un vero e proprio oggetto di design, reinterpretato da brand di alta moda e streetwear con materiali innovativi, silhouette più strutturate e dettagli estetici ricercati.

Il cambiamento più evidente riguarda il passaggio dal semplice infradito in gomma a modelli in pelle, suede, tessuti tecnici e persino materiali sostenibili come bioplastiche e fibre riciclate. Le suole si fanno più ergonomiche e spesso platform, mentre le fascette si arricchiscono di nodi scultorei, intrecci o inserti metallici. Un aspetto interessante è la loro “scomparsa” dal contesto esclusivamente balneare: oggi vengono indossate anche con abiti sartoriali, pantaloni palazzo e minidress eleganti. Questa versatilità ha contribuito a renderle uno dei capi più discussi e reinterpretati delle ultime stagioni.

Infradito tendenza estate 2026: i modelli che stanno già spopolando

Nel panorama delle tendenze estate 2026 emergono alcuni modelli di infradito che stanno definendo lo stile globale. Non si tratta più di una categoria unica, ma di una famiglia di calzature con identità molto diverse tra loro.

Infradito minimal in pelle liscia

Linee pulite, colori neutri (nero, bianco, nude) e design essenziale. Sono le più versatili e facilmente abbinabili.

Linee pulite, colori neutri (nero, bianco, nude) e design essenziale. Sono le più versatili e facilmente abbinabili. Platform flip-flop

Con suola alta e spesso leggermente curva, richiamano lo stile anni 2000 ma in chiave più sofisticata.

Con suola alta e spesso leggermente curva, richiamano lo stile anni 2000 ma in chiave più sofisticata. Modelli gioiello

Decorati con cristalli, perle o dettagli metallici. Perfetti per look serali o eventi estivi.

Decorati con cristalli, perle o dettagli metallici. Perfetti per look serali o eventi estivi. Infradito sport-luxury

Ispirate al mondo activewear, con materiali tecnici e suole ammortizzate, ideali per uno stile urbano e dinamico.

Ispirate al mondo activewear, con materiali tecnici e suole ammortizzate, ideali per uno stile urbano e dinamico. Versioni eco-sostenibili

Realizzate con materiali riciclati o naturali, rappresentano una delle direzioni più forti del mercato moda 2026.

Un elemento chiave che accomuna tutti i modelli è la ricerca di comfort senza rinunciare all’estetica. Le case di moda stanno investendo molto nella progettazione ergonomica, trasformando un accessorio semplice in un vero prodotto di design funzionale.

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Infradito tendenza estate 2026: come le star le indossano e come portarle nella vita reale

Le infradito sono ormai diventate un must anche tra le celebrità, che le utilizzano per creare look fotografati, rilassati ma studiati nei dettagli. Influencer e star internazionali le hanno sdoganate anche fuori dal contesto vacanziero, contribuendo alla loro nuova reputazione fashion. Tra le personalità che hanno contribuito a questa tendenza troviamo Hailey Bieber, spesso fotografata con infradito minimal abbinate a blazer oversize e jeans dritti, e Kendall Jenner, che predilige versioni essenziali con abiti lunghi e linee fluide. Anche Rihanna ha reinterpretato questo trend inserendolo in look più audaci e luxury streetwear.

Le combinazioni più interessanti osservate tra le star includono:

Infradito + tailleur oversize per un contrasto elegante/informale

Infradito platform + minigonna o shorts sartoriali

Modelli gioiello + abiti lunghi da sera

Infradito minimal + look total white o total black

Per portare questa tendenza nella vita quotidiana senza sbagliare, il segreto è bilanciare semplicità e intenzionalità. Le infradito funzionano meglio quando sono il punto focale del look oppure quando si integrano in uno styling essenziale ma curato. Meglio evitare eccessi: la nuova estetica 2026 punta infatti su un’eleganza rilassata, quasi “non costruita”, ma in realtà molto studiata.

Le infradito, dunque, non sono più solo una calzatura estiva funzionale: sono diventate un simbolo di stile contemporaneo, capace di attraversare contesti diversi e adattarsi a un guardaroba sempre più fluido tra comfort e moda.