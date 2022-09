Le foto di quando la Regina Elisabetta incontrò il bisnonno delle sorelle Selassié durante in viaggio in Etiopia.

La Regina Elisabetta col bisnonno delle Selassié

In queste ore il mondo intero è stato sconvolto dalla notizia della morte della Regina Elisabetta, che si è spenta serenamente all’età di 96 anni. Contemporaneamente Carlo è stato eletto Re, mentre sua moglie Camilla è diventata Regina consorte per volere della stessa defunta sovrana. La prossima settimana verranno celebrati i funerali di Sua Maestà, che verranno trasmessi in diretta mondiale. Sul web intanto gli utenti stanno ricordando con estremo affetto quella che è stata una delle regine più amate della storia e che di certo non verrà mai dimenticata.

Sui social ad omaggiare Elisabetta è stata anche Jessica Selassié, che ha condiviso delle vecchie foto che non sono passate affatto inosservate. Le immagini risalgono al 1965, quando la Regina incontrò nientemeno che il bisnonno delle Principesse, Hailé Selassié, durante un viaggio in Etiopia. Queste le foto che stanno facendo il giro del web in queste ore:

Nel mentre poche ore fa il neo eletto Re Carlo III ha tenuto il suo primo discorso ufficiale alla nazione, e naturalmente le sue parole non potevano non essere rivolte proprio alla Regina Elisabetta. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

“Ripeto la sua promessa, sarò al vostro servizio fino alla fine. Prometto di garantire la Costituzione e i suoi valori finché Dio vorrà mantenermi in vita. La sua dedizione come sovrana non ha mai ceduto nonostante tempi di cambiamento di progressi ma anche nei momenti di gioia e nei momenti dei festeggiamenti nonché nei momenti di tristezza e di perdite nel corso della sua vita e del suo servizio abbiamo visto l’importanza della tradizione ma anche l’importanza del progresso che lei ha abbracciato dall’inizio e che ci rende grandi come nazione il legame, l’ammirazione, il rispetto e l’affetto che ha ispirato, sono diventati un segno distintivo del suo regno”.

