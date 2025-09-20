Secondo un retroscena Andrea Delogu avrebbe dovuto ballare con con un altro ballerino a Ballando con le Stelle, ma all’ultimo momento è stata affiancata a Nikita Perotti. Chi ha cambiato le carte in tavola? Ecco cosa è emerso…

Il retroscena su Andrea Delogu a Ballando con le Stelle

Andrea Delogu si prepara a calcare il palcoscenico di Ballando con le Stelle, ma il suo debutto è già segnato da un “misterioso giallo”. La conduttrice, reduce dalla fine della relazione con Luigi Bruno, è pronta a concentrarsi sul lavoro e sulla danza,. Nel programma sarà affiancata dal giovane professionista Nikita Perotti. Ma qualcosa, nei retroscena, non torna.

Come svelato da Dagospia, inizialmente le cose dovevano andare in modo diverso. Andrea Delogu, infatti, a Ballando con le Stelle avrebbe dovuto ballare con Giovanni Pernice, storico volto del programma e noto anche per essere attualmente il compagno di Bianca Guaccero. Ecco quanto riportato dal sito:

“Finita la storia d’amore con Luigi Bruno, Andrea Delogu si concentra sul lavoro. Pronta a tornare alla conduzione de La Porta Magica e a scendere in pista a Ballando con le Stelle con Nikita Perotti. In realtà Delogu avrebbe dovuto ballare con Giovanni Pernice, fidanzato con Bianca Guaccero, che affiancherà Francesca Fialdini. In extremis il cambio partner, non per volontà di Delogu, nessuna manovra di Fialdini e una decisione solo ‘accolta’ da Milly Carlucci. Ma chi ci ha messo lo zampone e ha tolto Pernice alla Delogu?”.

Un vero colpo di scena, considerando che la scelta non sarebbe dipesa né da Andrea Delogu, né da Francesca Fialdini, attuale ‘allieva’ di Pernice. Il cambio sarebbe arrivato in extremis, con Milly Carlucci che si sarebbe limitata a “prendere atto” della decisione.

Chi c’è realmente dietro questo cambio di coppia? Una strategia interna? Non è chiaro, ma una cosa è certa: sarà interessante vedere che tipo di intesa nascerà tra Andrea Delogu e Nikita Perotti, ma anche se si parlerà o meno di questa situazione con Giovanni Pernice.

Non resta che attendere la prima puntata per capire se tra le due coppie emergerà la verità. E chissà se questa storia si chiuderà davvero qui o ci saranno dei risvolti…