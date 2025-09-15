La nuova stagione di Ballando con le Stelle ci riserva diverse novità. A partire da chi sarà a sostituire Simone Di Pasquale in giuria, accanto a Rossella Erra e Sara Di Vaira. A seguito di numerose indiscrezioni ora è giunta l’ufficialità.

Chi sostituirà Simone Di Pasquale a Ballando con le Stelle

L’edizione in arrivo di Ballando con le Stelle ci ha già riservato diverse sorprese. Dalla presenza di Barbara d’Urso per passare al cambio ruolo di Paolo Belli, da spalla destra di Milly Carlucci a concorrente ufficiale, così come il ritorno nel cast dei maestri di Simone Di Pasquale. E proprio su quest’ultimo vogliamo soffermarci.

Dopo essere stato grande protagonista in giuria, infatti, il ballerino di Ballando con le Stelle ha deciso di rimettersi in gioco ancora una volta in gioco. Da qui il tam tam di nomi e possibili sostituti. Giuseppe Candela per Dagospia aveva rivelato il mese scorso la presenza di Matteo Addino e così sarà a quanto pare:

“Sarà Matteo Addino a sostituire Simone Di Pasquale tra i “tribuni del popolo”. Già visto a Ballando on the road e Sognando Ballando, affiancherà Rossella Erra e Sara Di Vaira. Di Pasquale ballerà con la Signora Coriandoli”, aveva scritto il giornalista.

A distanza di alcune settimane da questa indiscrezione, ecco l’ufficialità tramite i canali ufficiali di Ballando con le Stelle, che hanno confermato così la presenza di Matteo Addino nel cast dei giudici del dance show condotto da Milly Carlucci. Nel filmato, peraltro, si vede proprio in compagnia di Simone Di Pasquale, come potete vedere qui sotto….

Ballando con le Stelle scalda i motori. Ancora un po’ di pazienza e il dance show di Rai 1 sarà nuovamente uno degli appuntamenti del sabato sera dei fan della trasmissione. E ci sarà anche Matteo Addino, come annunciato ufficialmente nella giornata di oggi.