Due nuovi amori sarebbero nati tra i concorrenti di Ballando con le Stelle, mentre una coppia si sarebbe già detta addio. Le indiscrezioni sono emerse durante La Volta Buona. Di chi si parlerà?

I gossip su Ballando con le Stelle

A pochi giorni dall’inizio della nuova stagione di Ballando con le Stelle, già cominciano a circolare i primi rumor che accendono la curiosità degli appassionati. Dietro le quinte del celebre show di Rai 1, infatti, ci sarebbe del tenero tra alcuni concorrenti. Si parla infatti di due nuove coppie.

Le indiscrezioni sono emerse durante un talk a tema Ballando andato in onda ieri a La Volta Buona, il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo. Durante lo spazio dedicato a “segreti e retroscena”, Giovanni Ciacci e Rossella Erra hanno lasciato intendere che qualcosa si stia muovendo tra i partecipanti. Uno di loro ha detto con sicurezza:

“Ci sono già due amori che stanno nascendo, io so tutto di Ballando con le Stelle. Poi c’è anche un amore che è finito”, ha detto Ciacci.

Nessun nome è stato fatto, ma qualche indizio è comunque arrivato. Alla domanda su chi potrebbero essere i protagonisti dei nuovi flirt, è stata data questa piccola dritta: “Diciamo che le persone che si sono avvicinate erano single.”

A quel punto, la conduttrice Caterina Balivo ha provato a fare delle ipotesi sui partecipanti di Ballando con le Stelle: “Tra le single c’è Andrea Delogu (che ha però già smentito ndr), poi c’è anche Rosa Chemical…”

La risposta di Ciacci è stata vaga ma eloquente sui protagonisti di Ballando con le Stelle: “Sui flirt diciamo che ci siamo arrivati, ma sulla rottura nessuno se lo immagina.”

Anche Rossella Erra ha confermato l’indiscrezione: “Era impensabile e invece è successo. Però c’è da dire che il ballo ti fa venire voglia di scoprire altro e ci sono dei sentimenti che sono nati. Scopri oggi, scopri domani… i nomi io non posso farli adesso, li farò quando ci saranno le prove. Però sono notizie belle.”

I fan, come sempre, si sono scatenati online per indovinare i nomi delle nuove coppie e sono già nate le prime ipotesi. Insomma, se il ballo fa bene al cuore, Ballando con le Stelle si conferma ancora una volta un perfetto generatore di emozioni… e di storie d’amore.