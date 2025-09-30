A poche ore dall’inizio del Grande Fratello è già scoppiata la litigata! Grazia ha avuto da ridire per…. una cipolla! Cosa è successo nella Casa.

La lite al Grande Fratello

Solo ieri sera il Grande Fratello ha aperto le porte ai nuovi inquilini (che quest’anno prendono il nome di casalinghi). Ebbene a poche ore dall’inizio dell’avventura tra concorrenti è già nata la prima litigata! A dare il via alle danze è stata Grazia Kendi, 25enne milanese, che ha già fatto sentire la sua voce. Ma per quale motivo è nato il battibecco?

Mentre alcuni si occupavano della spesa al Grande Fratello, dall’altra c’era chi come altri concorrenti, capitanati da Donatella Mercoledisanto, erano intenti a cucinare. Evidentemente Grazia aveva fatto sapere ai coinquilini di non amare particolarmente la cipolla. E questo ha generato del caos durante la preparazione del pranzo.

Dal salone infatti la gieffina ha sentito le altre in cucina parlare appunto della questione ed è sbottata: “La potete mettere la cipolla, ho detto che non la prediligo. Mettete sta cipolla. Tanto mangio lo stesso, che sono un porco. Mangio pure i divani. Tranquilli. Mettete la cipolla, basta che non vi sento più”.

Si è poi sentita la voce fuori campo di Donatella che ha proposto alla concorrente del Grande Fratello di dividere il cibo: “No, non c’è da fare divisioni di niente. A me hanno insegnato ad adattarmi nella vita. Mettete sta cipolla, basta, dovete stare tranquilli…mi adatterò. Che ca**o”.

Ecco la lite completa in cui c’è stato il botta e risposta al Grande Fratello che ha portato Grazia ad animarsi e avere un confronto anche con Giulia Soponariu…

Prime tensioni dunque all’interno della Casa del Grande Fratello. Un diverbio che poi sembra essere rientrato poco dopo. Ma se basta così poco ad accendere la miccia, ne vedremo delle belle. Che dire? Chi ben comincia…