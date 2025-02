Sonia Bruganelli ha rilasciato di recente nuove dichiarazioni sul tradimento a Paolo Bonolis, che, secondo alcuni, lascerebbero intendere che forse la terza persona coinvolta fosse vicina ad entrambi.

Sonia Bruganelli torna sul tradimento a Paolo Bonolis

Continuano a far discutere le dichiarazioni di Sonia Bruganelli sul matrimonio con Paolo Bonolis. Ospite del programma radiofonico Un Giorno da Pecora, la produttrice televisiva è tornata sul tema del tradimento.

L’ex concorrente di Ballando con le Stelle aveva già affrontato l’argomento in passato, sia durante la sua intervista a Belve con Francesca Fagnani che ancor prima in privato con lo stesso Bonolis, dopo la separazione.

Durante la chiacchierata, Sonia ha spiegato perché ha scelto di confessare il tradimento al suo ex marito, parole che qualcuno interpreta come un riferimento al fatto che la persona con cui si è relazionata anni fa fosse in qualche modo vicina anche a Bonolis.

“Il tradimento si confessa se la persona con cui magari c’è stato questo tradimento è una persona che rischia di essere ancora vicina a uno dei due. Se io voglio bene al mio ex marito, magari voglio evitargli di avere accanto persone che può incontrare”, ha rivelato.

Sonia ha comunque ridimensionato l’accaduto, risalente a ben prima della nascita dell’ultima figlia, definendolo “una virgola” e sottolineando il fatto che si è trattato di un’unica occasione e che allora era molto giovane.

Bruganelli e Paolo Bonolis hanno sempre dichiarato di essere rimasti in ottimi rapporti, nonostante la separazione, tanto da continuare a lavorare insieme. Sonia ha poi spiegato anche la scelta di parlare pubblicamente del tradimento:

“L’ho voluto dire perché è meglio che lo dica io piuttosto che lo inventi qualcun altro.” Un modo, quindi, per anticipare eventuali gossip o rivelazioni non controllate da parte di terzi. E sulla possibilità che anche Bonolis possa averla tradita? Sonia Bruganelli è stata diretta: “Non lo so.”