Riccardo Guarnieri finisce in ospedale. Ma cosa è successo e come sta l’ex Cavaliere di Uomini e Donne? Le sue parole

Ore di preoccupazione per Riccardo Guarnieri. L’ex Cavaliere di Uomini e Donne si è infatti mostrato in ospedale e a quel punto è scattata la preoccupazione generale. Ma cosa è successo e come sta ora? Ecco cosa ha raccontato lui.

Paura per Riccardo Guarnieri

Uno storico protagonista di Uomini e Donne è senza dubbio Riccardo Guarnieri. Nel corso degli anni infatti l’ex Cavaliere del Trono Over ha fatto discutere per le turbolente relazioni avute con Ida Platano e Roberta Di Padua, che hanno appassionato tutto il pubblico. Da qualche tempo a questa parte però Riccardo ha ufficialmente lasciato il dating show di Maria De Filippi e in molti si chiedono se nei prossimi mesi farà ritorno all’interno della trasmissione. In attesa di scoprire cosa accadrà, nelle ultime ore l’ex volto del programma è tornato al centro dell’attenzione.

Riccardo Guarnieri ha infatti vissuto un momento non semplice e ha fatto spaventare i suoi follower. Tutto è iniziato quando l’ex Cavaliere si è mostrato su Instagram in ospedale, senza però rivelare le cause del ricovero. A quel punto è scattata la preoccupazione generale e poco dopo così Riccardo ha rotto il silenzio, spiegando di aver scoperto “un piccolo problema”. Ma come sta ora dunque Guarnieri? Pur non essendo entrato nei dettagli, sembrerebbe che la situazione sia sotto controllo. L’ex volto del dating show intanto ha ringraziato coloro che gli sono stati vicino e ha poi lanciato una frecciata. Queste le sue dichiarazioni:

“Voglio ringraziare tutte le persone che mi stanno scrivendo, siete in tantissimi. Rispondere a tutti è impossibile. Ho scoperto di avere un piccolo problema, ma per fortuna risolvibile. Grazie di cuore invece a quelle persone frustrate che anche in un piccolo momento di difficoltà trovano sempre il tempo di darti addosso e scrivere messaggi offensivi. Voglio dire che alla vostra malattia non ci sarà mai rimedio”.

Non resta che inviare i nostri migliori auguri di guarigione a Riccardo Guarnieri, con la speranza che presto questo brutto momento sia solo un lontano ricordo.