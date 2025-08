Giulia De Lellis raggiunge Cecilia Rodriguez e l’aiuta con i preparativi per il parto. Le due influencer, da anni molto amiche, si mostrano insieme sui social e lo scatto fa il giro del web.

Giulia De Lellis aiuta Cecilia Rodriguez

Non tutti ricordano che anni fa Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez hanno partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. Proprio all’interno della casa più spiata d’Italia, tra l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e la sorella di Belen è nata una bellissima e profonda amicizia, che dura ancora oggi. Per uno strano caso del destino, in questi mesi sia Giulia che Cecilia stanno condividendo la gravidanza ed entrambe sono in attesa del loro primo figlio. La Rodriguez a breve dunque diventerà mamma e in molti attendono con ansia la nascita della piccola. Proprio in queste ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web.

La De Lellis e la Rodriguez si sono ritrovate e Ignazio Moser ha pubblicato sui social uno scatto che le vede insieme. Nella foto notiamo Giulia aiutare Cecilia nei preparativi per il parto e organizzare la borsa da portare in ospedale. L’ex ciclista ha poi affermato: “Tutto pronto”. A breve dunque la sorella di Belen darà alla luce la piccola Clara Isabel e i fan attendono con ansia la lieta giornata.

Di recente intanto Giulia De Lellis ha chiacchierato con i suoi follower, aggiornandoli con tutte le news sulla sua gravidanza. L’influencer ha così rivelato perché ha scelto il nome Priscilla per la sua bambina e in merito ha dichiarato:

“La bambina si chiamerà Priscilla, volevamo un nome romano. Significa estremamente nobile, importante. Il nome dei vostri figli è una scelta unicamente vostra. Se pensate di mettere d’accordo tutta la famiglia non finite più. Fregatevene di quello che dice la gente. Quando Tony mi ha detto questo nome io mi sono rinnamorata di lui. Il modo in cui lo diceva è stato bellissimo”.