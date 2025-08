Secondo le voci di corridoio, in occasione della nuova edizione del Grande Fratello, Simona Ventura potrebbe ritrovare il suo ex marito Stefano Bettarini: ecco in che ruolo.

Stefano Bettarini potrebbe arrivare al Grande Fratello

Mancano due mesi alla partenza della nuova edizione del Grande Fratello, tuttavia i motori del reality show si stanno già scaldando. Come tutti sappiamo, quest’anno alla conduzione della storica trasmissione di Canale 5, che a settembre compirà 25 anni, ci sarà nientemeno che Simona Ventura. Mediaset ha però annunciato che stavolta ci sarà un ritorno alle origini e che il programma non durerà più di 100 giorni. Entro le festività natalizie dunque sarebbe prevista la finale e si parla di un cast 100% Nip. Attualmente sono in corso i casting e gli autori stanno girando l’Italia intera per trovare i concorrenti perfetti.

In attesa di scoprire chi varcherà la porta rossa, negli ultimi giorni si è anche parlato di un possibile ritorno di Tommaso Zorzi all’interno del reality. Pare infatti che la Ventura abbia puntato l’influencer, che potrebbe assumere il ruolo di unico opinionista. Ma non è finita. Nelle ultime ore infatti è spuntato il nome di un altro grande volto del mondo dello spettacolo che potrebbe far parte del cast del programma e che la conduttrice conosce molto bene.

Di chi stiamo parlando? Di Stefano Bettarini! Stando a quanto fa sapere il settimanale Nuovo Tv, Simona Ventura potrebbe ritrovare il suo ex marito al Grande Fratello. L’ex calciatore, naturalmente, non parteciperebbe come concorrente ma gli verrebbe affidato un ruolo ben preciso, che anni fa era di Marco Liorni: quello di inviato fuori la casa.

Naturalmente al momento si tratta di voci di corridoio e non è chiaro se realmente Bettarini entrerà a far parte del cast della nuova edizione del reality show. Di certo però questa non sarebbe la prima reunion televisiva tra Stefano e Simona. Già qualche anno fa infatti i due si erano ritrovati a Temptation Island Vip e alla conduzione c’era proprio la Ventura.