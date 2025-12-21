Nel pomeriggio di oggi I Ricchi e Poveri sono stati protagonisti di una caduta durante la diretta di Domenica In.

I Ricchi e Poveri cadono a Domenica In

Che botta! L’ingresso in studio a Domenica In de I Ricchi e Poveri è stato decisamente movimentato. Oggi il duo musicale è stato ospite di Mara Venier, ma dopo l’annuncio della loro presenza e il loro arrivo, sono caduti.

Tra il led e la sala, infatti, è presente un gradino piuttosto importante a cui a quanto pare nessuno dei due ha fatto caso. Il primo a cadere è stato Angelo Sotgiu, seguito da Angela Brambati, che è arrivata per terra poco dopo di lui. Mara Venier è corsa subito per andare a vedere cosa fosse successo a I Ricchi e Poveri e sincerarsi che stessero bene.

“Questo gradino ogni volta”, ha spiegato la conduttrice spiegando come a quanto pare sia un po’ pericolo se si sta attenti.

“Pure io, ho preso una mentata”, ha detto subito Angela de I Ricchi e Poveri. Angelo ha chiesto alla collega se stesse bene vedendola dolorante: “No, non sto bene”, ha aggiunto ancora la cantante lamentando del male anche al ginocchio.

I Ricchi e Poveri e Mara Venier hanno provato a sdrammatizzare sulla faccenda e la conduttrice ha scelto di farle rifare l’ingresso in studio dopo la caduta pochi istanti dopo.

Tra i due Angela sembra quella che è sembrata quella che ha preso la botta più forte, tanto che la conduttrice ha rassicurato che le avrebbero dato del ghiaccio. In seguito, come già detto, I Ricchi e Poveri hanno scherzato sull’accaduto con la presentatrice.

