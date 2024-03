Infiniti Ricchi e Poveri! Il duo conquista la Gen Z, “Ma non tutta la vita” tra i brani più virali su TikTok

Sanremo

Andrea Sanna | 4 Marzo 2024

Sanremo 2024

I Ricchi e Poveri su TikTok sono diventati dei veri e propri idoli della Generazione Z. Con un simpatico video sulle note di “Ma non tutta la vita”, hanno divertito gli utenti. Peraltro il brano è tra i più virali sulla piattaforma!

L’accappatoio personalizzato dei Ricchi e Poveri

“Anche la più bella rosa diventa appassita… Va bene, ti aspetto, ma non tutta la vita”, immaginiamo che l’avete letta canticchiando, non è vero? È l’effetto del brano sanremese “Ma non tutta la vita”, portato al successo dai Ricchi e Poveri. Inutile negare che il brano è diventato una vera e propria hit, apprezzata e trasmessa anche in radio e anche su TikTok è diventata viralissima!

Con la partecipazione al Festival il duo musicale formato da Angela Brambati e Angelo Sorgiu ha conquistato anche i ragazzini sui social. La loro travolgente energia e ironia non è passata inosservata anche al pubblico “social” più giovane. Sono diventati ormai dei veri e propri idoli del web. E lo sono stati anche in uno degli ultimi contenuti condivisi sui social, dove hanno mostrato il bellissimo accappatoio personalizzato e ricevuto in regalo da TikTok.

Di colore nero per entrambi, porta davanti il logo del noto social e dietro il titolo della canzone del Festival di Sanremo 2024 dei Ricchi e Poveri. Per ringraziare la piattaforma del bel dono ricevuto, Angela e Angelo hanno realizzato un simpatico video in cui indossano l’accappatoio, sulle note proprio del brano, e svolgono una divertente coreografia. Un fit check il loro che gli è già valso oltre 83,5K like, per non parlare dei numerosi commenti e condivisioni.

Sono davvero irresistibili i Ricchi e Poveri, non trovate?

Le parole sulla partecipazione a Sanremo

Ieri a Verissimo i Ricchi e Poveri sono stati tra gli ospiti di Silvia Toffanin e hanno ricevuto un calore e affetto dal pubblico davvero incredibile. all’unisono sia Angela che Angelo hanno ammesso che speravano tanto in un risultato simile.

“Noi credevamo in questa canzone, ma non ci aspettavamo questo successo”, ha detto Angela Brambati, seguita dal collega Angelo Sotgiu: “Speravamo questo successo, ma non ce lo aspettavamo”.

I due cantanti dei Ricchi e Poveri hanno spiegato anche la decisione di indossare il fiocco rosso enorme sul palco del Teatro Ariston. Come svelato da Sotgiu l’idea sarebbe nata da una proposta della loro costumista. Dalla sua Angela ha ammesso che inizialmente non era molto convinta: “Quando l’ho visto, ho detto: ‘Con quel fiocco non ci esco’”. Ma avrebbe cambiato idea poco dopo: “Ho capito il significato di unione per il nostro primo Festival in due”, ha detto Angela, in riferimento alla perdita di Franco Gatti nel 2022.