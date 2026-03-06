Quali sono le serie turche in arrivo con la fine di Io sono Farah e Segreti di famiglia

Nuove serie TV turche su Mediaset dopo la fine di Io sono Farah e Segreti di famiglia: si tratta di Ricordo di una notte (salvo cambiamenti dell’ultimo minuto) e Be my sunshine.

Due serie turche in arrivo su Mediaset

I fan delle serie TV turche saranno sicuramente interessati dall’apprendere che Mediaset ha due colpi in arrivo. L’azienda del Biscione, infatti, è pronta a lanciare due nuove dizi dal titolo Ricordo di una notte e Be my sushine.

I due show in questione prendono il posto di Io sono Farah, che si concluderà con il gran finale il 13 marzo su Canale 5, ma anche Segreti di famiglia (in onda su Mediaset Infinity).

Ma di cosa parlano le due nuove serie turche Ricordo di una notte e Be my sunshine?

Ricordo di una notte, di cosa parla la nuova serie TV

Partiamo da Ricordo di una notte. Come riportato un po’ di tempo fa anche da Davide Maggio, la serie televisiva dovrebbe arrivare in onda su Canale 5. E ciò lascia pensare dunque che andrà a sostituire Io sono Farah.

La dizi è mix tra thriller e dramma psicologico. Mahir (l’attore Burak Deniz) è un ispettore di polizia che dopo 20 anni, torna nella città natale per vendicare la morte di suo padre. Il destino vuole però che incontrerà Canfeza e ne resterà ammaliato. Lei però potrebbe essere la figlia dell’uomo che ha messo fine alla vita di suo padre.

Quindi non mancheranno colpi di scena e situazioni coinvolgenti che porteranno il pubblico a tenere il fiato sospeso fino alla fine del racconto. QUI maggiori dettagli.

Occhio però perché Mediaset potrebbe anche pensare a una nuova prima serata per Forbidden Fruit, che di solito vediamo al pomeriggio.

Be my sunshine sostituisce Segreti di famiglia

Ma Ricordo di una notte non sarà l’unica serie turca che vedremo sulle reti Mediaset. Questo perché a quanto pare dal 25 marzo su Infinity arriverà Be my sunshine, che sostituirà definitivamente Segreti di famiglia.

La storia promette già grande interesse e curiosità nei telespettatori. Parla infatti di una ragazza di città molto ambiziosa e di un ragazzo legato alle tradizioni che incroceranno il loro cammino.

Ci saranno una serie di vicissitudini tra loro e chissà non possa scoccare presto la scintilla.

I protagonisti principali di questo racconto sono Ayça Ayșin Turan nei panni della determinata Haziran, mentre Alp Navruz ha il ruolo di interpretare il ragazzo misterioso e affascinante di nome Poyraz.

Due nuove storie dunque pronte a conquistare il pubblico di Canale 5 e di Mediaset Infinity!

