Sui social Rihanna ha annunciato la nascita della sua terza figlia e svelato il particolare nome scelto!

Rihanna è mamma per la terza volta

Lieta notizia per i fan che seguono Rihanna. L’artista ha annunciato con gioia la nascita della sua terza figlia. La cantante, icona mondiale della musica e della moda, ha dato alla luce la sua bambina sabato 13 settembre, ma solo nelle scorse ore con un post su Instagram, ha voluto mostrarsi al mondo.

Nella tenera foto pubblicata, Rihanna indossa un anello con la scritta “Mamma” e tiene tra le braccia la neonata Rocki, avvolta in una tutina rosa. A completare il post, un’altra immagine mostra dei minuscoli guantini rosa chiusi da delicati nastrini.

Grande entusiasmo anche per il papà, il rapper e imprenditore A$AP Rocky, compagno di Rihanna dal 2020. La coppia aveva già rivelato di aspettare il terzo figlio lo scorso 5 maggio, sul red carpet del Met Gala 2025, dove la cantante aveva sfilato mostrando con orgoglio il pancione.

I due artisti sono già genitori di Rza, nato nel 2022, e Riot, venuto al mondo nel 2023. Con l’arrivo di Rocki, la famiglia si allarga ancora una volta, coronando il sogno di Rihanna di avere una grande famiglia.

Secondo una fonte esclusiva di People, la coppia è “molto felice di allargare la famiglia”. La stessa fonte ha aggiunto: “Rihanna ha sempre desiderato una famiglia numerosa, quindi non potrebbe essere più emozionata”.

Non solo: la decisione di avere figli vicini di età è stata voluta. “Volevano che i loro figli avessero la stessa età, così che potessero crescere insieme e condividere un legame profondo”, ha spiegato ancora la fonte. “Si sentono così fortunati e grati per questo nuovo capitolo della loro vita. È un momento davvero speciale”.

Con l’arrivo della piccola Rocki, Rihanna e A$AP Rocky festeggiano un altro capitolo importantissimo della loro vita!