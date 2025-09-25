Federico Mastrostefano era ‘brillo’ in esterna a Uomini e Donne? Delle fonti vicine al programma intervengono

Le prime anticipazioni informavano che Federico Mastrostefano si sarebbe presentato “brillo” in esterna a Uomini e Donne quando ha incontrato la dama Agnese. A intervenire però sono state ora delle fonti vicine al programma…

Uomini e Donne, Federico ‘brillo’ in esterna?

Martedì 23 settembre, durante la registrazione di una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne, è scoppiato un piccolo caso che ha coinvolto uno dei nuovi protagonisti del parterre maschile: Federico Mastrostefano.

Secondo alcune anticipazioni di Uomini e Donne lanciate da Lollo Magazine, l’ex tronista sarebbe arrivato in esterna visibilmente “brillo”, tanto che la dama Agnese De Pasquale avrebbe deciso di troncare l’incontro e rispedirlo a casa. Notizia questa che ha fatto rapidamente il giro dei social.

Il racconto iniziale infatti riportava: “Lui è uscito con una nuova dama, Francesca. In teoria, avrebbe dovuto incontrarla per un aperitivo, per poi andare a cena con Agnese. Invece, cambia piani e cena con Francesca per poi raggiungere Agnese solo dopocena. Tuttavia, l’uomo arriva un po’ alticcio (causa vino) e Agnese lo manda a casa.”

Ma la realtà, secondo quanto svelato da fonti vicine a Uomini e Donne a Fanpage.it, sarebbe ben diversa. Ecco le loro parole:

“Il cavaliere avrebbe dovuto fare un aperitivo con Francesca, una delle nuove Dame del parterre, per poi andare a cena con Agnese. Essendosi trovato molto bene con lei, però, ha deciso di rimanerci per più tempo, tardando l’incontro con Agnese e vedendola solo nel dopocena. Una volta arrivato in albergo da lei, quest’ultima l’ha accusato di aver bevuto, ma lui ha spiegato di essere astemio, di aver consumato solo due calici e, quindi, di avere la nausea per questo motivo.”

Il tutto dunque sarebbe stato solo un fraintendimento legato a un malessere fisico. La stessa Francesca, presente in studio durante la registrazione, avrebbe confermato che Federico non era né ubriaco né brillo.

“Nessuna esterna interrotta e nessun allontanamento. L’uomo non era ubriaco, e neppure brillo”, sottolineano le fonti di Uomini e Donne.

La dama Agnese, probabilmente delusa dal mancato feeling durante l’incontro, avrebbe interpretato la nausea come il segnale di un’eccessiva assunzione di alcol. Ma la spiegazione di Federico – e le conferme arrivate da chi era con lui – sembrano chiudere il caso che si è scatenato dopo le anticipazioni di Uomini e Donne.