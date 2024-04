Perla parla della vicinanza ad Alessio al GF: “Non ero fidanzata, c’era interesse”

Spettacolo

Andrea Sanna | 28 Marzo 2024

Grande Fratello

Nella Casa del GF Alessio Falsone prima di lasciarsi andare con Anita Olivieri aveva mostrato interesse per Perla Vatiero. Lei in un’intervista parla della vicinanza dell’ex coinquilino: “Non ero fidanzata”.

GF, Perla Vatiero parla della vicinanza ad Alessio

Portata a casa la vittoria al Grande Fratello, Perla Vatiero è tornata alla sua vita di tutti i giorni, lontana dalle telecamere. Insieme ai suoi compagni si è goduta la festa post reality show (dove non sono mancate le teorie sugli assenti e sul mancato follow di Instagram tra lei e Anita Olivieri).

Come vi abbiamo raccontato anche ieri, Perla Vatiero ha rilasciato le sue prime dichiarazioni a Chi, dove ha fatto parlato anche di Alessio Falsone. Quest’ultimo infatti prima di rivelare i suoi sentimenti ad Anita Olivieri, ha flirtato proprio con la vincitrice del GF. A distanza di tempo e dell’amore ritrovato con Mirko Brunetti, Perla ha fatto sapere tra le colonne del settimanale: “Non ero fidanzata, sicuramente c’è stato un interesse”.

La questione si è poi conclusa in tempi brevi proprio perché Perla Vatiero ha pubblicamente dichiarato l'intenzione di costruire un futuro con Mirko Brunetti e quest'ultimo ha fatto di tutto per farle capire che l'aspettava.

Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno parlato del loro amore ritrovato proprio nella Casa del Grande Fratello, a seguito di una dolorosa rottura arrivata a Temptation Island. Grazie al GF i due si sono riavvicinati e innamorati:

“A Temptation dovevamo staccarci e abbiamo trovato il coraggio e una motivazione per farlo. Il nostro scegliere di non stare insieme non era per mancanza di amore, lo abbiamo dimostrato. C’era intesa e complicità tra noi al GF”, ha precisato Perla Vatiero.

Mirko Brunetti ha ammesso come in un primo momento l’intenzione fosse quella di aspettare la fine del programma per tornare insieme: “Volevo aspettare che lei uscisse per risolvere le cose, ma ho capito che dovevo entrare, era la mia occasione”. E così è stato!