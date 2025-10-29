Nel corso dell’ospitata a Belve, Rita De Crescenzo ha svelato di avere una parentela con Massimo Ranieri. In queste ore così la tiktoker ha inviato un messaggio al celebre artista.

Le parole di Rita De Crescenzo

Ieri sera Rita De Crescenzo è approdata su Rai 2. La celebre tiktoker è stata infatti ospite della prima puntata della nuova edizione di Belve e nel corso della chiacchierata con Francesca Fagnani è accaduto di tutto. L’influencer partenopea si è infatti raccontata a cuore aperto, senza filtri e censure, e oltre a raccontare il suo difficile passato ha anche strappato numerosi sorrisi al pubblico. A un tratto, come se non bastasse, Rita ha anche svelato di avere una parentela con Massimo Ranieri.

Stando a quanto raccontato, la nonna della De Crescenzo e la mamma del famosissimo artista sarebbero cugine e la tiktoker avrebbe frequentato casa del cantante da bambina. La voce di Perdere l’amore tuttavia non ha mai confermato la notizia e così oggi Rita ha voluto inviare un messaggio social a Massimo. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Questo video è per Massimo Ranieri. Ascolta bene, ora ti faccio ricordare. Io stavo sempre a casa di tua mamma quando ero piccola. Forse tu non lo ricordi perché io ero una bambina. Come fai a non ricordarti dove sei nato? Questo era il tuo quartiere. Io era piccolina quando tu venivi a casa di tua mamma, che era una donna eccezionale, bellissima. Mi ha sempre voluto bene, me lo ricordo come fosse ieri. Mia nonna e tua mamma facevano comunella, si sedevano fuori i bassi con le sedie”.

Ma non è finita qui. Concludendo il suo messaggio per Massimo Ranieri, Rita De Crescenzo ha aggiunto: “Massimo aspetto una tua risposta, se vuoi darmela. Ora vivi a Roma ma non dimenticarti del tuo quartiere, di dove sei nato e delle tue origini. Ti mando un bacio”.

