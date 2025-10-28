Nel corso dell’intervista a Belve, Rita De Crescenzo ha parlato di Massimo Ranieri, rivelando che il celebre artista è un suo parente.

La rivelazione di Rita De Crescenzo

Attesissimo l’arrivo di Rita De Crescenzo a Belve. Questa sera, su Rai 2, parte ufficialmente la nuova edizione del fortunato programma condotto da Francesca Fagnani e tra gli ospiti della prima puntata ci sarà proprio la tiktoker partenopea. L’influencer, che negli ultimi anni è finita in diverse occasioni al centro della polemica e dell’attenzione mediatica, si racconterà a cuore aperto e di certo non mancheranno anche le risate. Nel corso dell’intervista, la De Crescenzo ha anche fatto luce sul suo difficile passato, svelando di essere stata vittima di violenza sessuale durante gli anni della tossicodipendenza. Ma non è finita qui. A un tratto infatti è accaduto qualcosa che ha sorpreso tutti. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Rita, su domanda diretta di Francesca Fagnani, ha raccontato di essere parente di un grande artista della musica italiana. Di chi parliamo? Nientemeno che di Massimo Ranieri. A riguardo la tiktoker ha spiegato: “Massimo Ranieri è un mio parente. Lui non conferma? Facciamo un confronto. Mia nonna, la mamma di mia mamma, e sua mamma sono cugine. Forse lui non si ricorda”.

Ma non è finita qui. Come ha riportato FanPage in anteprima, Rita De Crescenzo ha anche ammesso di sognare un film con Christian De Sica. Queste le sue dichiarazioni: “Il mio sogno è girare un film con Christian De Sica. Immagino un bel film di Natale, ambientato a Napoli. Sono una fan sfegatata di De Sica, da piccola ho visto tutti i suoi film”.

Ma che altro sarà accaduto nel corso dell’intervista con Francesca Fagnani? Lo scopriremo stasera. Appuntamento con Belve alle ore 21:30, naturalmente su Rai 2.

