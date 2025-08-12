Sui social Rita De Crescenzo ha affermato di essersi sentita attaccata da delle presunte dichiarazioni di Paolo Bonolis sul suo conto, mai confermate dal presentatore. In un video virale, la tiktoker si è difesa e preso posizione sulle sue origini e scelte: “Grazie a noi hai i jet privati, impara la galanteria”.

Rita De Crescenzo replica a Paolo Bonolis

Negli ultimi giorni è esploso online un caso che ha per protagonisti due volti noti ma molto diversi tra loro: Paolo Bonolis e Rita De Crescenzo, la tiktoker napoletana che da mesi non nasconde le sue ambizioni politiche.

Tutto è partito da alcune presunte parole attribuite a Bonolis, secondo cui la De Crescenzo sarebbe stata definita “bruttissima” in riferimento alla sua intenzione di scendere in politica. Sebbene non esistano prove ufficiali né registrazioni pubbliche di queste dichiarazioni, Rita De Crescenzo ha deciso di rispondere comunque, pubblicando un video che è diventato virale in poche ore.

Nel filmato, la tiktoker si è rivolta direttamente al conduttore con queste dichiarazioni, affermando quanto segue: “Non sono sicura di capire il tuo italiano perfetto, ma mi esprimo con i miei mezzi. Ho dovuto scrivere il discorso perché le parole sfuggono. L’arroganza è pura maleducazione: se non mi comprendi, stai dicendo che il napoletano non è lingua. Invece esiste da prima del tuo italiano ‘corretto’.”

Ma non si è fermata qui. Nel suo monologo Rita De Crescenzo ha continuato:

“Un consiglio! Tu mostri la tua vita privata e parli a me di pudore? Impara la galanteria. Mi hai detto che sono ‘bruttissima’, ma ti perdono: a me passa subito. Da Napoli ti seguiamo in tanti, grazie a noi hai perfino un jet privato. Ringrazia anche Berlusconi, gli devi molto.”

Infine, ha lanciato una frecciatina: “Fai un programma tipo ‘ignoranti contro intelligenti’: così potrei partecipare anch’io. Saluti.”

Al momento, Bonolis non ha replicato pubblicamente. Potrebbe essersi trattato semplicemente di qualche pagina fake che ha diffuso queste presunte dichiarazioni, dato che il conduttore non detiene degli account social. Per ora, Rita De Crescenzo non è tirata indietro e sembra essere decisa ad andare avanti per la sua strada.