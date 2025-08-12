Nel bel mezzo del concerto a Città del Messico, Maluma ha interrotto lo show per rimproverare una fan che aveva portato il figlio di un anno senza cuffie protettive.

«È da irresponsabili», ha detto il cantante, sottolineando i rischi del volume elevato per un bambino così piccolo. Il gesto ha diviso il pubblico online, ma molti lo hanno applaudito per la sua attenzione e responsabilità.

Maluma ferma il concerto e sbotta

Durante un recente concerto a Città del Messico, Maluma ha dimostrato che la sicurezza viene prima di tutto, anche della musica. Il cantante colombiano, 31 anni, ha interrotto bruscamente la sua esibizione dopo aver notato qualcosa che lo ha profondamente colpito tra il pubblico.

Nel video, diventato virale sui social in poche ore (così come quello su Jennifer Lopez), si vede Maluma fermarsi, indicare una persona tra la folla e chiedere: «È un bambino, quello? Quanti anni ha?». Alla risposta della madre, che conferma l’età del piccolo — appena un anno — il tono del cantante resta calmo, ma fermo: «Beh, con tutto il rispetto… ma come è potuta sembrarti una buona idea?».

Maluma, che è padre a sua volta, ha spiegato le sue ragioni con parole dirette ma educate: «Davvero, io sono un padre, non capisco come ti sia venuto in mente. Come puoi portare un bambino di un anno a un concerto con un volume così f****mente alto? Lui non capisce neanche cosa sta facendo qui, non può».

Poi, un consiglio molto chiaro per il futuro: «Te lo dico per le prossime volte: almeno mettigli le protezioni alle orecchie. Lo stai sballottando di qua e di là come un giocattolo da un’ora», ha detto Maluma, tra gli applausi del pubblico.

La riflessione finale arriva secca e sincera: «Anche io ho un figlio, non porterei mai un bambino di un anno a un concerto. È da irresponsabili».

Maluma stops his concert in Mexico City to scold a mother who brought her 1-year-old baby without ear protection:



“That is an act of irresponsibility. And you’re swinging him around as if he were a toy. That child doesn’t want to be there.” pic.twitter.com/ptxpcuuHzw — Pop Crave (@PopCrave) August 10, 2025

Un intervento che ha acceso il dibattito sui social, tra chi ha apprezzato la presa di posizione di Maluma e chi si è chiesto se fosse giusto sgridare pubblicamente la fan. È pur vero però che la salute e la sicurezza dei più piccoli vengono prima di tutto — anche durante un concerto!