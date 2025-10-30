Dopo la discussa e ormai virale intervista a Belve, Rita De Crescenzo torna in tv, stavolta in Mediaset: ecco quando e dove la vedremo.

Rita De Crescenzo arriva su Italia 1

Martedì sera è ufficialmente partita la nuova edizione di Belve, attesissima da tutto il pubblico. Ospite della prima puntata è stata anche Rita De Crescenzo, che in questi giorni è finita al centro dell’attenzione mediatica. Nel corso della chiacchierata con Francesca Fagnani, la tiktoker partenopea si è raccontata senza filtri. L’influencer, oltre a far luce sul suo difficile e complicato passato, ha fatto anche sorridere tutti i telespettatori con i suoi modi di fare. In rete tuttavia gli utenti si sono divisi e c’è chi ha attaccato duramente la conduttrice e il programma per aver ospitato la De Crescenzo. A intervenire è stata anche la stessa Fagnani, che prendendo le difese di Rita ha affermato:

“Non viene in rappresentanza di una città ma di se stessa. Ha una storia drammatica alle spalle (fatta di abbandono e violenze) e anche tante ombre che vanno raccontate, ma la sua piaccia o no è una storia di riscatto. Non toglierei mai la parola a nessuno e ogni storia ha la sua dignità. Per di più Napoli è la città più inclusiva, accogliente, generosa e non giudicante che io conosca. Cerco di affrontare le storie con lo stesso spirito”.

Nel mentre Rita De Crescenzo, dopo la discussa intervista a Belve, si sta già preparando a tornare in tv, stavolta in Mediaset. Ma quando e dove vedremo la tiktoker? L’influencer sarà protagonista della prossima puntata di Inside, programma targato Le Iene, in onda su Italia 1 domenica 2 novembre. Nel corso della trasmissione si parlerà del mondo della chirurgia estetica e a raccontare la sua trasformazione fisica sarà anche la De Crescenzo.

Rita dunque sta per tornare in tv. Ma cosa accadrà stavolta? Lo scopriremo solo domenica sera.

